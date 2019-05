Skifař Synek chce dělat trenéra, tak si dělá řidičák na kamion

Praha - Nejlepší český veslař historie Ondřej Synek se pilně připravuje na vstup do nové sezony, ve které se bude snažit zajistit si kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu 2020. Vedle toho ale již myslí i na budoucnost; před rokem úspěšně dokončil studia na vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra, teď si dělá řidičák na kamion. Chce být totiž připraven na případnou dráhu trenéra.

"Když bych chtěl být v budoucnosti trenér, o čemž uvažuji, tak ho potřebuju. Abych mohl v Evropě jezdit s vlekem a loděmi," řekl Synek ČTK. Na českém území mu stačí řidičský průkaz skupiny BE, který už má. V zahraničí ale ne. "Jaké to je? Je to velké auto a má spoustu rychlostí. Je to ale dobré, baví mě to. Už jsem měl první jízdu," pousmál se pětinásobný mistr světa.

Obavy, že by nezvládl jízdy nebo testy, nemá. Do autoškoly chodil i před dvěma lety, kdy si dělal řidičák skupiny BE na osobní vozidlo s těžkým vlekem. "Všechno jsem tehdy udělal úplně v pohodě," řekl Synek, který počítá s tím, že bude mít vše hotové do konce prázdnin, kdy jej čeká mistrovství světa.

"Připravuji se tímhle na další budoucí kariéru. Třeba to ale nakonec skončí úplně jinak, nebudu trenérem a budu jezdit s kamionem do Španělska. Vše ale směřuje k tomu, že bych trénoval," dodal Synek.