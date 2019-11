Skifař Synek byl podesáté vyhlášen nejlepším veslařem roku

Praha - Skifař Ondřej Synek byl podesáté v kariéře vyhlášen nejlepším českým veslařem roku. Tradiční anketu vyhrál posedmé v řadě a jen jedna výhra jej dělí od rekordmana Václava Chalupy, jenž ocenění získal celkem jedenáctkrát. Trenérem roku se stal posedmé za sebou Milan Doleček starší, pod jehož vedením se Synek připravuje.

"Abych řekl pravdu, tak ani nevím, kolikrát jsem anketu vyhrál. Je fajn, že jsem se Vaškovi opět přiblížil. Uvidíme, jak to bude dál. Když jsem začínal, tak jsme koukal na to, že on získal devět medailí (na mistrovství světa a olympijských hrách), a říkal jsem si, že to se mi nemůže podařit. A mám jich patnáct," řekl Synek ČTK.

Osobně ale tentokrát favorizoval Miroslavu Topinkovou, která získala na mistrovství Evropy bronz na skifu a postarala se letos o jedinou českou seniorskou medaili z vrcholné akce. Topinková ale skončila v anketě až třetí, porazily ji i Lenka Antošová a Kristýna Fleissnerová na dvojskifu.

Synek byl na světovém šampionátu šestý a medailovou sbírku nerozšířil. S rokem 2019 byl ale spokojený. "Sezona byla dobrá. Splnil jsem hlavní cíl, kvalifikoval jsem se na olympiádu do Tokia. Samozřejmě na mistrovství světa jsem chtěl lepší výsledek, ale aktuální forma na víc nestačila. Čtvrtfinále a semifinále se mi jelo dobře, relativně hladce jsem se prokousal do finále, ale tam to bylo vyrovnané a chyběly mi tři vteřiny na třetí místo," zhodnotil sedmatřicetiletý veslař uplynulé měsíce.

Do Tokia se ale kvalifikoval bez větších problémů, což si pochvaloval. "Teď je to tak, že prioritou je dostat se na olympiádu samotnou, protože kvóty v jednotlivých sportech jsou docela drsné. Všude tam bylo cítit, že hrana mezi úspěchem a neúspěchem je tenká," podotkl Synek, jenž už se nyní naplno připravuje na páté hry. "Můžu normálně, v pohodě trénovat a chystat se na vrchol příští sezony. Nemusím se stresovat, že bych musel jet v květnu dodatečnou kvalifikaci," řekl.

Nejlepší juniorskou posádkou byla v pražském hotelu Pyramida vyhlášena dvojka bez kormidelnice Anna Šantrůčková, Eliška Podrazilová, které se v srpnu v Tokiu staly mistryněmi světa ve své věkové kategorii.

Anketa o nejlepší veslařskou posádku roku 2019:

Senioři: 1. Ondřej Synek (skif), 2. Lenka Antošová, Kristýna Fleissnerová (dvojskif), 3. Miroslava Topinková (skif).

Junioři: 1. Anna Šantrůčková, Eliška Podrazilová (dvojka bez kormidelnice), 2. Jakub Kyncl, Jan Vacek, Marek Diblík, Tomáš Zobal (párová čtyřka), 3. Barbora Mátlová, Nikola Kropáčková, Zuzana Štěpánková, Simona Pašková (párová čtyřka).

Trenér roku: Milan Doleček st.

Přehled vítězů ankety: 1987 - Kacovský (skif lehkých vah), 1988-95 - Chalupa (skif), 1996 - Kacovský, 1997 - Kacovský, 1998 - Chalupa, 1999 - Vabroušek (skif lehkých vah), 2000 - Vabroušek, 2001 - Chalupa, 2002 - Chalupa, 2003 - Jirka, Vitásek, Kopřiva, Hanák (párová čtyřka), 2004 - Jirka, Karas, Kopřiva, Hanák (párová čtyřka), 2005 - Knapková (skif), 2006 - Knapková, 2007 - Synek (skif), 2008 - Synek, 2009 - Knapková, 2010 - Synek, 2011 - Knapková, 2012 - Knapková, 2013-19 - Synek.