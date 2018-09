Praha - Pětinásobný světový šampion na skifu Ondřej Synek a dvojka bez kormidelníka Jakub Podrazil, Lukáš Helešic, která letos ovládla Světový pohár, budou hlavními postavami české výpravy na mistrovství světa v Plovdivu. V Bulharsku se představí od neděle celkem devatenáct českých veslařů v sedmi posádkách.

"Na rozdíl od juniorského mistrovství světa, které se nedávno konalo v Račicích, se tentokrát neodvážím odhadnout počet medailí. Očekávání ale máme největší. Osobně bych byl rád, aby to alespoň dvakrát cinklo a jednou aby ten kov byl, pokud možno, co nejhodnotnější," uvedl předseda Českého veslařského svazu Dušan Macháček na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Veškerá snaha veslařů směřuje k olympijským hrám v Tokiu 2020. "Příští rok bude kvalifikace, a pokud posádky prokážou, že jsou konkurenceschopné už v letošním roce, tak to bude dobrý odrazový můstek pro příští rok a potažmo pro olympijskou sezonu," doplnil Macháček.

Na šampionátu v americké Sarasotě před rokem se do finále A i na medailové pozice prosadil jen Synek. "Vždy jedu na závody s nejvyššími ambicemi a chci vyhrát. Žádné jiné nemám ani teď a doufám, že se to povede. Když ne, tak to snad vyjde někdy jindy," podotkl Synek.

Pětatřicetiletý veslař pražské Dukly se loni ziskem pátého titulu mistra světa vyrovnal dlouholetému rivalovi Mahému Drysdalovi z Nového Zélandu a Němci Peteru-Michaelu Kolbemu, teď má šanci osamostatnit se v čele historických tabulek.

"V hlavě to ale nemám. Vím, že může být první, kdo jich má šest, ale není to pro mě priorita. Určitě mě to nesvazuje," řekl Synek, jenž už několikrát avizoval, že vesluje hlavně kvůli olympiádě v Tokiu. Chce se tam ještě jednou pokusit o zisk zlaté olympijské medaile, ve sbírce má bronz a dvě stříbra.

Podrazil s Helešicem letos ovládli SP ve své disciplíně, dobře si však uvědomují, že uspět na MS bude složité. "Mistrovství světa je úplně jiný závod než Světový pohár. Všichni se na něj připravují extra a jsou nevyzpytatelní," uvedl Podrazil. "Jsme ale dostatečně natrénovaní a byl bych rád, kdybychom navázali na výsledky ze sezony. První cíl je dostat se do finále a pak se uvidí," řekl Helešic.

Světový šampionát v Plovdivu bude zahájen v neděli, medailové boje budou na programu od pátku do neděle příští týden.

Nominace ČR:

Muži: Ondřej Synek (skif); Jakub Podrazil, Lukáš Helešic (dvojka bez kormidelníka); Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek (dvojskif lehkých vah); Matěj Tikal, Matyáš Klang, Petr Melichar, Jakub Grabmüller (čtyřka bez korm.); Jan Cincibuch, Jan Vetešník, Milan Viktora, Jiří Kopáč (párová čtyřka lehkých vah);

Ženy: Lenka Antošová, Kristýna Fleissnerová (dvojskif); Lucie Žabová, Helena Hlasová, Miroslava Topinková, Alena Schejbalová (párová čtyřka).