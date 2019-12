Skiareály v Jeseníkách zasněžují, v Branné a Karlově se už lyžuje

Šumperk - Jesenická lyžařská střediska postupně spouštějí provoz. Po areálu v Branné na Šumpersku, kde se lyžuje od minulého týdne, a v Karlově na Bruntálsku se o víkendu rozjedou vleky například v Ramzové či Hrubé Vodě u Olomouce. Zahájení provozu zvažuje i Červenohorské sedlo, zjistila ČTK. S poklesem teplot přibývají na svazích další centimetry technického sněhu, na přírodní provozovatelé stále čekají.

Od pátečního večera se lyžuje například v jednom z areálů ve Ski Aréně Karlov. "Tento týden je na čtyřsedačce express večerní lyžování, které funguje každý den. O víkendu se zde bude lyžovat i přes den a kromě toho se nově spustí vleky i v areálu Myšák, kde bude víkendový provoz. Informace o provozu jsou průběžně aktualizovány včetně informací o sněhu, takže doporučujeme všem zájemcům naše stránky www.skikarlov.cz," uvedl za Ski Arénu Karlov Jaroslav Lukeš.

V Karlově se lyžuje jen na technickém sněhu, na přírodní provozovatelé stále čekají. "Pokud to počasí dovolí, zasněžuje se neustále, stále je co vylepšovat. Vylepšuje se pokrytí základních spuštěných sjezdovek, ale rozšiřuje se také na ostatní úseky. Přírodní sníh zatím bohužel nenapadl, přípravu na sezonu tak musíme zvládat jen pomocí technického zasněžování," doplnil Lukeš.

Zalyžovat si bude o víkendu možné také ve středisku Ramzová. "Lanovky budou o víkendu v provozu, bude se lyžovat v úseku Čerňava - Ramzová. Pojedeme zatím víkendy, od 25. prosince poté pojedeme nepřetržitě. Přírodního sněhu není zatím ani milimetr, všechno je to o technickém sněhu, v průměru máme zhruba 40 centimetrů," uvedla za areál Karla Kubíčková. Od pátku se na víkend spustí také vleky v areálu v Hrubé Vodě na Olomoucku, i tam se svahy podařilo pokrýt umělým sněhem.

Sněžná děla jsou spuštěná i na sjezdovkách na Červenohorském sedle. V pátek chtějí provozovatelé rozhodnout, zda o víkendu pustí lanovku a modrou sjezdovku. "Vypadá to dobře, hlavní páteřní sjezdovku máme vysněženou, nic nám nebrání, abychom spojku a hlavní sjezdovku spustili. Trápí nás ale předpověď na konci příštího týdne, kdy se má oteplit, ale na 99 procent pojedeme. Provoz bude omezen od 09:00 do 14:00 a bude zvýhodněná cena skipasů," řekl dnes ČTK zástupce střediska Martin Dubský. Doplnil, že o tomto víkendu by mělo i sněžit.

Přírodní sníh je zatím jen na nejvýše položených místech Jeseníků, na běžky to však zatím rozhodně není. Na Ovčárně jesenická horská služba hlásí dnes šest centimetrů starého zmrzlého sněhu. Teplota se tam ráno pohybovala kolem osmi stupňů pod nulou.