Skiareály v ČR investovaly do rozvoje 750 mil. Kč, uvedla asociace

Praha - Provozovatelé tuzemských zimních středisek do jejich rozvoje investovali 750 milionů korun. Některé plánované projekty musely ale kvůli pandemii odložit. Původně letos skiareály plánovaly investovat rekordní miliardu korun. Na dnešní on-line tiskové konferenci to řekli prezidentka Asociace horských středisek ČR (AHR) Kateřina Neumannová a ředitel AHR Libor Knot. Státní agentura CzechTourism bude lákat cizince do ČR na zimu, dá na to 17 mil. Kč.

Významnou část investic provozovatelé zimních středisek vynaložili stejně jako loni do technického zasněžování. Rozšiřovali ho, ale také nakoupili modernější technologie. Podle Knota nové stroje zajišťují vyšší efektivitu, šetří vodu i energii. Šetrná řešení včetně výstavby akumulačních nádrží vyhledávají skiareály stále více, řekl dále Knot. Další významný objem peněz padl na propojování sjezdových tratí, modernizaci strojů na úpravu sjezdovek a rozšíření možnosti on-line služeb.

Lyžaři budou letos moci vyzkoušet tři nové lanové dráhy. Ve Skiareálu Kraličák v pohoří Kralického Sněžníku to bude sedačková lanovka, která poskytne vyhřívané sedačky, wi-fi a kapacitu 2500 míst. V Říčkách v Orlických horách vznikla odpojitelná šesti sedačková lanová dráha s krycími bublinami. Nová sedačková lanovka obohatí letos v zimě také skiareál v Mladých Bukách v Krkonoších.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Dále na Ještědu vzniká nová páteřní sjezdová trať Nová Skalka. Na nedalekém Tanvaldském Špičáku rozšířili modrou turistickou sjezdovku. Areál Dolní Morava své sjezdovky propojil a rozšířil, investoval do večerního lyžování. Rozšíření sjezdových tratí se dočkaly i ty na Klínovci, Malé Úpě a v Bílé.

Samoobslužné kiosky na prodej skipasů a vrácení čipových karet nově zřídili v Harrachově a Říčkách. V lyžařském resortu Černá Hora-Pec a ve Špindlerově Mlýně už prodávají přes 70 procent skipasů on-line.

Před uplynulou zimní sezonou zimní střediska podle Knota investovala do svých provozů přes 600 milionů korun.

CzechTourism bude lákat cizince do ČR na zimu, dá na to 17 mil. Kč

Státní agentura CzechTourism má na podporu tuzemských zimních středisek v zahraničí připraveno 17 milionů korun. Kampaň má pomoci i příjezdům do lázní a měst na advent. Zaměří se na sousední trhy, Dánsko a Nizozemsko. Novinek se dočká obsah webu Kudyznudy.cz a jeho část zaměřená na hory. Lidé tu najdou sněhové zpravodajství, ceny skipasů nebo tipy, kam vyrazit na běžky či brusle. Na virtuální tiskové konferenci to dnes řekl ředitel CzechTourism Jan Herget.

Pro Slovensko, Německo, Polsko a Rakousko CzechTourism chystá on-line kampaň na sociálních sítích a na zpravodajských a cestovatelských webech. Na propagaci skiareálů na okolních trzích je připraveno osm milionů korun, kampaň bude odkazovat na webovou stránku visitczechrepublic.com.

Na podporu zimy v České republice v Dánsku a Nizozemsku má CzechTourism vyhrazeno devět milionů korun. Kampaň bude oslovovat potenciální návštěvníky v televizním i rádiovém vysílání, na internetu i billboardech.

"V Dánsku jsme již propagaci Česka jako ideální zimní destinace zahájili billboardovou kampaní v kodaňském metru a na vlakových nástupištích. Billboardy bychom v druhé polovině října měli oslovit asi 3,5 milionů Dánů," doplnil Herget.

Cizinci na českých horách tvoří podle Knota 15 až 20 procent návštěvníků v závislosti na lokalitě a období. Podle CzechTourism do českých skiareálů přijíždí nejvíce lyžařů z Německa a Polska. Nejsilnějším měsícem pro návštěvy je únor. Stejně jako v ČR i v sousedních státech jsou jarní prázdniny. Navíc bývá nejstabilnější počasí. Například loni do Krkonoš v prvním čtvrtletí přijelo 125.000 turistů ze zahraničí, což bylo 33 procent ze všech návštěvníků. Oproti předchozímu roku se jejich počet mírně zvýšil. Nejvíce do této oblasti jezdí turisté z Německa, Polska, Slovenska a Nizozemska, sdělila ČTK mluvčí CzechTourism Ivana Vejvodová.

Uplynulá zimní sezona v horských střediscích v ČR byla co do návštěvnosti podle Asociace horských středisek ČR (AHR) nejslabší za posledních šest let. Provozovatelům skiareálů nepřálo počasí, teploty byly nadprůměrně vysoké a kvůli koronaviru museli sezonu předčasně ukončit. Sezona tak byla ve srovnání s tou předchozí o 24 dnů kratší.

Letní návštěvnost v horských střediscích v posledních letech rostla zhruba o pět procent. Letos o prázdninách návštěvnost českých hor vzrostla meziročně v průměru o 15 procent. Běžně ale trvá od května do října a kvůli koronaviru a souvisejícím opatřením byla podle AHR podprůměrná.