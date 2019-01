Praha - Sněhové podmínky ve skiareálech v několika krajích jsou ideální. Za poslední týden připadlo až přes půl metru prašanu. Provoz ale komplikuje počasí. Díky novému sněhu se v Pardubickém kraji otvírají další sjezdovky. Zimní areály ve Zlínském kraji lákají na upravené sjezdovky, v provozu jsou i některé běžecké stopy.

Jihočeský kraj

Jihočeské skiareály mají před víkendem výborné sněhové podmínky. Na sjezdovkách leží od 80 do 90 centimetrů sněhu, desítky kilometrů stop čekají na běžkaře. ČTK to dnes řekli provozovatelé zimních středisek.

Skiareál Lipno otevře na víkend všechny sjezdovky kromě snowparku a ski crossové dráhy, které ještě připravuje. Na sjezdovkách je 70 až 90 centimetrů sněhu. Dnes zprovoznili sjezdovku Promenádní, v provozu je tak 7,4 kilometru tratí. "Do rána napadlo 15 centimetrů čerstvého sněhu a neustále padá. Asi nejlepší zima za poslední dlouhou dobu, myslím si, že to lidé hodně dlouho neviděli. Mimo sjezdovky po kolena sněhu, je to neuvěřitelné, pokud by chtěl někdo stavět iglú, tak doporučuju," řekl ČTK mluvčí skiareálu Lipno Vojen Smíšek.

Výborné podmínky hlásí i areál na šumavském Zadově. Na Churáňově je 80 centimetrů sněhu. "Sníh pořád padá, dnes napadlo dalších dvacet (centimetrů)," řekl za provozovatele Zadova Petr Vondraš.

Areál Kobyla je otevřen pro denní a večerní lyžování, nabízí čtyřsedačkovou lanovku i malý vlek. Areál Nové Hutě je také v provozu, funguje i lyžařská škola, půjčovna. Provozovatelé připravují další překážky ve snowparku, 11. ledna zprovozní lanovku Zadov - Churáňov. Na víkend připraví lyžařské běžecké trasy v rozsahu 30 kilometrů.

Nejlepší sněhové podmínky za poslední roky hlásí největší rakouský skiareál Hochficht u hranic s ČR. Na sjezdovkách leží až 170 centimetrů sněhu, otevřeny jsou všechny tratě v délce 21 kilometrů, v provozu všechny lanovky a vleky. ČTK to sdělil mediální zástupce areálu Martin Řezáč. Další pohraniční skiareál Sternstein má otevřené všechny sjezdovky v délce 5,1 kilometru, na nich 60 až 80 centimetrů sněhu.

Desítky až stovky běžkařů míří nyní do Frymburka na Lipně. Běžecké tratě se v délce 15 kilometrů táhnou po pastvinách, proto zde nehrozí nebezpečí padajících stromů jako v lesích. Tratě jsou bezplatné.

"Tolik sněhu ve Frymburku dlouho nenapadlo, už to bude skoro 50 centimetrů. V minulých dnech jsme kvůli neustálému sněžení i větru stopy upravovali několikrát denně, za což nám běžkaři dost děkovali. Před víkendem upravíme stopy širokou rolbou," řekl Miroslav Maurer z místního klubu Atletiko Frymburk.

Liberecký kraj

Sněhové podmínky v zimních střediscích v Libereckém kraji jsou ideální. Za poslední týden připadlo podle provozovatelů až přes půl metru prašanu. Provoz ale někde komplikuje počasí, dnes ráno kvůli větru nejezdila lanovka na Lysou horu v krkonošské Rokytnici nad Jizerou a bez proudu byla některá střediska v Jizerských horách. Opatrní by měli být i běžkaři, horská služba varuje před pády stromů na lyžařskou magistrálu, vyplývá ze zjištění ČTK.

Na sjezdovkách leží 25 až 140 centimetrů sněhu a většina středisek je v plném provozu. "Podmínky nemohou být lepší. Je to bezvadné, sněhu je dost, vleky všechny jezdí, běžecké tratě také upravujeme. Zima, jak má být," uvedl starosta krkonošského Benecka Jaroslav Mejsnar. Za poslední týden podle něj připadlo až 70 centimetrů sněhu.

Zhruba metr prachového sněhu má na sjezdovkách krkonošský skiareál Paseky nad Jizerou. "Chybí nám jen snowpark a měřený úsek, jinak je vše v provozu. Na snowparku se dělá a pro měřený úsek musí být lepší podmínky. Když fouká, není vidět a sněží, tak tam nelze nikoho pustit," uvedl za středisko Martin Řípa.

Kvůli silnému větru se dnes ráno nemohla rozjet lanovka na Lysou horu, sněhové podmínky jsou ale v největším skiareálu kraje jinak ideální. Dostatek sněhu je na všech sjezdovkách. "V sobotu chceme otevřít i fun park s průjezdným tunelem a klopenými zatáčkami," uvedl ředitel skiareálu Vít Pražák.

Ideální sněhové podmínky jsou i ve skiareálech v Jizerských horách. "Jsou nejlepší možné," uvedl Martin Lauer za středisko Černá Říčka v Desné. Provoz některých skiareálů ale komplikuje přerušení dodávek elektřiny kvůli pádu stromů do elektrického vedení. Mimo provoz byl kvůli tomu dnes dopoledne Severák a z valné části i Tanvaldský Špičák, největší skiareál Jizerských hor. Mimo provoz tam byly i obě lanovky. "Je tady dost škol, tak jezdí aspoň některé vleky na Špičáku II," uvedl za oba skiareály Pavel Bažant.

Na Ještědu v Liberci se chystají na víkend zprovoznit další sjezdovky, zatím je otevřená třetina devítikilometrového areálu. Od soboty by se mělo lyžovat i na Skalce a dětské Bucharce. V příštím týdnu by se mělo začít pracovat na zprovoznění sjezdovek na Pláních. "Potřebujeme tam mít i technický, aby Pláně vydržely delší dobu než jen několik dnů," uvedla za středisko Renata Balašová.

Dostatek sněhu mají v horách i běžkaři, horská služba je ale nabádá k opatrnosti. "Dali jsme upozornění na padající stromy pod tíhou sněhu a na novou sněhovou pokrývku. Uvádíme kolem 20 centimetrů během 24 hodin," uvedl náčelník horské služby pro Jizerské hory René Mašín. V Jizerských horách je až 1,5 metru sněhu. Podle údajů z meteorologických stanic je v Bedřichově metr sněhu a na Rozmezí 153 centimetrů. Od pondělí tak přibylo podle meteorologa Radka Tomšů v těchto místech asi půl metru sněhu.

Pardubický kraj

Díky novému sněhu se v lyžařských střediscích postupně otvírají další sjezdovky. Na svazích leží sněhová vrstva silná místy až 90 centimetrů. O víkendu by mělo být v provozu více než pět kilometrů sjezdových tratí ve Skiresortu Buková hora na Orlickoústecku.

Dnes začala fungovat sjezdovka Vigona, v pátek by se měla otevřít další trať Svitavská. Nejdelší Heroltickou sjezdovku chce středisko zprovoznit začátkem příštího týdne. Na čenkovické straně Bukové hory leží až 65 centimetrů sněhu, na červenovodské ještě o pět centimetrů více.

O víkendu bude otevřeno celý areál v Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem. Délka všech tratí dosahuje více než deseti kilometrů. "Stále sněží, všechny sjezdovky a tratě máme v provozu a průběžně je upravujeme," řekl ČTK jednatel společnosti Sněžník Martin Palán. Ideální jsou podle něj i podmínky pro běžecké lyžování, stopy se udržují.

Lyžuje se i v níže položených oblastech. V Hlinsku na Chrudimsku jsou k dispozici malá i velká sjezdovka a dětský svah, v provozu je vlek u Poličky na Svitavsku nebo v Hluboké u Trhové Kamenice na Chrudimsku. Sezonu zahájil i areál v Přívratu na Orlickoústecku, blízké středisko Peklák u České Třebové ještě čeká na větší mrazy.

Zlínský kraj

Sněžení v posledních dnech vylepšilo už tak kvalitní podmínky pro lyžování ve Zlínském kraji. Zimní areály lákají na upravené sjezdovky, zájemcům jsou k dispozici i některé běžecké stopy, zjistila dnes ČTK. V provozu jsou i střediska v nižších polohách.

Výborné podmínky pro lyžování nabízí Ski centrum Kohútka u Nového Hrozenkova na Vsetínsku. Otevřené jsou všechny sjezdovky. "Po masivním sněžení máme dostatek sněhu, kolem 60 centimetrů je ho nového. Je to zima jak má být. Samozřejmě se to neobejde bez komplikací v dopravě a s úpravou svahů, ale děláme co můžeme, aby byli lidé spokojení. Na víkend se budeme snažit upravit i běžeckou stopu z Kohútky na Kasárna, kde jsou místy i několikametrové závěje," řekl dnes ČTK zástupce střediska Miroslav Maczko.

Lyžaři mohou v těchto dnech navštívit také areál Troják v Hostýnských vrších. Na svazích tam leží mezi 50 až 120 centimetry sněhu. "Napadlo skoro 40 centimetrů nového sněhu. Včera (ve středu) musely příjezdové cesty prohrnout dva bagry. Na víkend by měla být upravená i běžecká stopa Hostýnské magistrály," uvedl provozovatel areálu Jakub Juračka.

Všechny čtyři sjezdovky a čtyři vleky jsou v provozu ve středisku Stupava na Uherskohradišťsku. Na svazích tam leží v průměru 80 centimetrů sněhu. "Podmínky jsou výborné. Máme i přírodní sníh, na návštěvnosti je to znát. I ve všední dny chodí hodně lidí," řekla provozovatelka areálu Bohdana Orlová.

Po Novém roce se naplno rozeběhla sezona ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Lidé si mohou zalyžovat na sjezdovkách Horal a Razula, která je od pondělí otevřená v celé své délce. Na sjezdovkách leží až 60 centimetrů přírodního a technického sněhu. Upravena je i běžecká stopa od parkoviště u koupaliště do Machůzek.

Kvalitní podmínky nabízejí ve Zlínském kraji i další zimní areály, především na Vsetínsku. Lidé si mohou zalyžovat například ve střediscích Rališka a U Sachovy studánky v Horní Bečvě, v Karolince, na Soláni nebo ve Ski areálu Synot Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Otevřeno však už mají i areály v nižších polohách, například v Rusavě na Kroměřížsku nebo v Osvětimanech a Břestku na Uherskohradišťsku. Desítky kilometrů sjízdných tratí pro běžkaře si mohou lidé vyzkoušet na Pustevnách v Beskydech, kam se nyní díky neupravovaným svahům sjíždějí i příznivci freerideového lyžování.