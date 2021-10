Skiareály kvůli pandemii omezily investice, většina zdraží

Praha - Lyžařské areály se chystají na novou sezonu, připravují novinky, vylepšení i rozšíření on-line služeb, které usnadní dodržování protiepidemických opatření. Mnohé kvůli ekonomickým dopadům pandemie koronaviru seškrtaly investice a soustředily se hlavně na nutnou údržbu. Většina středisek zdraží skipasy kvůli rostoucím nákladům, a to zhruba o pět až dvacet procent, vyplývá ze zjištění ČTK. Někteří provozovatelé mají obavy z toho, zda se jim podaří zajistit dostatek sezonních pracovníků i z toho, jaké budou podmínky pro lyžařské školy či školní kurzy.

V předcházející zimní sezoně ovlivněné restrikcemi proti šíření nemoci covid-19 zůstaly skiareály většinu sezony zavřené, některé neotevřely vůbec. Fungovat mohly jen od 18. do 26. prosince. Vláda provozovatelům slíbila částečně kompenzovat vynaložené náklady.

V největším českém zimním středisku ve Špindlerově Mlýně byly investice spíše provozní, zdražení neplánují, ceny mají flexibilní podle poptávky, počasí, sezony i množství otevřených sjezdovek. Kvůli pandemii areál odložil investici za stovky milionů korun do propojení středisek Svatý Petr a Medvědín z letoška na příští jaro. SkiResort Černá hora - Pec pod Sněžkou letos investoval několik milionů korun. Nově bude možné si on-line koupený skipas vyzvednout ve výdejním automatu přímo v areálu, a to kdykoliv.

Areál na Dolní Moravě investuje do zimní sezony 50 milionů korun. Chystá umělé zasněžování, nově umožní večerní lyžování. Ve Ski centru Říčky v Orlických horách se soustředili na nutnou údržbu. Deštné v Orlických horách vložilo do svého rozvoje deset milionů korun, hlavně do zasněžování, pořídili si skibus či traktorbagr.

Na Tanvaldském Špičáku v Jizerských horách bude nová modrá sjezdovka a přibližovací vlek. Větší investice letos nedělali. V Rokytnici nad Jizerou investovali do pěti milionů korun. Nejviditelnější novinkou bude nový navigační systém a moderní skříňky pro uchovávání věcí. Skiareál v sousedním Harrachově pořídil jen nezbytné věci potřebné k zasněžování.

Skiareál Ještěd v Liberci začal jako první v kraji vyrábět technický sníh, a to díky technologii nezávislé na venkovní teplotě. Je to asi o pět až šest týdnů dříve než obvykle. Novinkou bude na Ještědu večerní lyžování na loni vybudované sjezdovce Nová Skalka.

Největší lyžařský areál v Krušných horách Klínovec chystá novinku v podobně večerního lyžování na modré sjezdovce Dámská. Provozovatel investoval do zasněžování, pořídil dvě nová vrtulová děla a plně zautomatizoval čerpací stanici a retenční nádrže na Neklidu, a to zhruba za 12 milionů korun.

Areál Ski&Bike Špičák na Šumavě hlásí velký zájem o ubytování na konec roku a pololetní a jarní prázdniny. "Aktuálně se soustředíme hlavně na obnovu a kontrolu techniky od lanovky a vleků po rolby a zasněžování i na úpravy povrchu sjezdovek. Letos jsme do toho investovali přes tři miliony korun," řekl ČTK ředitel Vladimír Kasík.

Šumavské areály na jihu Čech investice utlumily. Na Zadově chystají nádrž na zasněžování. Na Lipně předělali informační centrum i prodejnu vybavení včetně půjčovny, mají novou restauraci a hotel poblíž lanovky. Kvůli ztrátám z minulé sezony odložil investice i rakouský Hochficht, chce ale posílit internetový nákup skipasů a umožnit, aby lidé mohli prokázat bezinfekčnost také on-line.

Lyžařský areál Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku investoval i po loňské nevydařené sezoně miliony korun do nového technického vybavení. O zasněžování sjezdovky se budou starat další tří nová děla za tři miliony korun. Další milion půjde do nového pojízdného koberce do lyžařské školy. Šibeniční vrch u Mnichovic u Prahy vyhradí po loňském velkém zájmu jednu sjezdovku pro bobování. Boby bude na kopec vozit vlek, lidé budou chodit na vrchol sjezdovky pěšky.

V Jeseníkách bude fungovat nová lanovka na Červenohorském sedle. Ve Ski Aréně Karlov staví pojízdný pás pro nejmenší lyžaře, v dalších střediscích modernizovali nebo rozšířili zasněžování.

I přes ztráty z poslední zimy lyžařská střediska v Beskydech investovala a nabídnou v nadcházející sezoně lyžařům novinky. Kvůli růstu nákladů ale také zdražují. V Dolní Lomné se areál Ski Armáda chystá na první sezonu v ostrém provozu bezmála po devíti letech, kdy se tam nelyžovalo. Už od roku 2019 tam mají připravenou novou sedačkovou lanovku a novinkou je areál pro děti s lyžařským pásem. Největší lyžařský areál v regionu Ski Bílá letos moc peněz na investice neměl. Areál si před sezonou koupil jen automat na prodej jízdenek, starší skútr a čtyřkolku.