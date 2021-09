Skiareály dostaly na kompenzacích kvůli covidu miliardu korun

Vrchlabí (Trutnovsko ) - Lyžařská střediska za minulou zrušenou zimní sezonu kvůli epidemii koronaviru dostala na kompenzacích od státu jednu miliardu korun. Skiareály tak vyčerpaly celou sumu, kterou měl stát na kompenzace připravenou. Novinářům to dnes ve Vrchlabí řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

"Víme, že to budilo velké diskuse. Nakonec to dopadlo dobře a díky tomu jsme zachránili prakticky všechny provozovatele v České republice. Je to i zásluhou i asociací a svazů, které to s námi dávaly dohromady," řekl Havlíček.

Pomoc státu uvítal spolumajitel lyžařského areálu Bubákov u Vrchlabí Václav Bubák. "Pomohlo nám to přežít do další sezony, udržet zaměstnance," řekl ČTK Bubák. Skiareál si podle něj po loňském výpadku nemohl dovolit investice, například odsunul plánovanou výměnu lana a opravu převodovky lanovky.

Podpora ve formě dotace na provozní náklady se vztahovala na 103 dní, tedy celou zimní sezonu 2020/2021. Výše pomoci závisela na počtu a struktuře přepravních zařízení. V zimní sezoně mohla lyžařská střediska fungovat jen mezi 18. a 26. prosincem.

Asociace horských středisek (AHS) v dubnu uvedla, že kvůli pandemii koronaviru a vládním opatřením horské regiony evidují v součtu ztrátu až 25 miliard korun. Ztráty na tržbách lyžařských středisek činily zhruba 3,5 miliardy korun, se započtením propadu ubytovacích, stravovacích a dalších služeb v horských regionech podle studie společnosti KPMG dosáhly až 25 miliard korun. Horští podnikatelé museli podle AHS výpadek, který nevyrovnala státní podpora, uhradit z rezerv, případně se uchýlit k půjčkám.

V ČR funguje 450 lyžařských středisek, zaměstnávají 45.000 převážně místních obyvatel. Do státního rozpočtu střediska ročně přinášela zhruba 13 miliard korun.