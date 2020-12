Skiareály budou moci fungovat od 18. prosince, bez ubytování

Praha - Lyžařská střediska budou moci fungovat od pátku 18. prosince. V provozu ale nebudou ubytovací a stravovací zařízení. Schválila to dnes vláda. Na tiskové konferenci po jejím jednání to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). V Česku začne od pátku platit přísnější čtvrtý stupeň protiepidemického systému (PES).

Blatný už dříve avizoval, že právě 18. prosinec by mohl být termín zahájení zimní sezony. Vláda o tom měla rozhodovat už minulý týden, kvůli zhoršené epidemické situaci ale ministr tento svůj návrh ze zasedání stáhl.

Blatný dnes uvedl, že Česká republika se inspirovala rakouským modelem, kdy právě vleky budou moci lidé využívat, ale ubytování na horách možné nebude.

Ve skiareálech by měla platit přísná pravidla týkající se například front u vleků nebo systému fungování v půjčovnách lyžařského vybavení. Ministerstvo průmyslu a obchodu s dalšími experty v předchozích týdnech připravovalo manuál pro provoz zimních středisek.

Asociace horských středisek (AHS) už dříve uvedla, že vítá otevření středisek i za těchto podmínek. Podle ředitele AHS Libora Knota budou moci sloužit alespoň sportovcům, rezidentům a jednodenním návštěvníkům. Podle některých zimních středisek a hotelů jim toto řešení způsobí ztrátu velké části klientely.

Provozovatelé tuzemských zimních středisek do jejich rozvoje letos investovali 750 milionů korun. Některé plánované projekty museli ale kvůli pandemii odložit. Původně plánovali investovat rekordní miliardu korun.

Uplynulá zimní sezona v horských střediscích v ČR byla co do návštěvnosti podle AHS nejslabší za posledních šest let. Provozovatelům skiareálů nepřálo počasí, teploty byly nadprůměrně vysoké a kvůli koronaviru museli sezonu předčasně ukončit. Sezona tak byla ve srovnání s tou předchozí o 24 dnů kratší.