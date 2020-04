Ski&Bike Špičák zahájí v pátek víkendovým provozem letní sezonu

Špičák (Klatovsko) - Největší sportovní středisko západočeské Šumavy, železnorudský Ski&Bike Špičák zahájí v pátek letní sezonu. V provozu bude zatím o víkendech a státních svátcích bikepark, lanovka i rozhledna na Špičáku, od 15. června začne každodenní provoz. Návštěvníci musí respektovat vládní nařízení a opatření proti šíření koronaviru, řekl dnes ČTK mluvčí areálu Karel Samec.

Letos podruhé se areál otevře už 1. května, až do loňska letní víkendový provoz začínal kvůli ochraně přírody až od června. Loni se ale správci areálu dohodli na provozu s CHKO Šumava. "Návštěvníci musí respektovat pravidla ochrany přírody nacházející se z větší části v několika zónách CHKO Šumava. Neměli by hlavně kvůli hnízdění ptáků vstupovat do chráněných lokalit ani na další stezky či cesty než na ty, které jsou od 1. května do 15. června určeny pouze bikerům, pěším turistům nebo cyklistům," řekl Samec. Od 15. června do 15. září se areál otevře denně, rozšíří své další aktivity a otevřou se cesty z vrcholu Špičáku na Černé a Čertovo jezero.

Lanovka na Špičák a rozhledna budou nyní v provozu od 10:00 do 16:00. "Nahoru přepravíme pěší turisty, cyklisty a bikery, kteří mají hned od úvodního dne k dispozici bez omezení všechny trati bikeparku," řekl Jan Kasík z Ski&Bike Špičák. V pátek začne také individuální výuka dětí, začátečníků i pokročilých bikerů, biková škola Gravity Academy a půjčovna kol.

Areál investoval do údržby a vybudování nových prvků pro letní sezonu zhruba tři miliony korun. "Z novinek letos asi veřejnost nejvíce ocení dva dalekohledy pokrývající svým zorným polem 360 stupňů, každý polovinu, s výhledem do českých údolí, do blízkého německého příhraničí i na vzdálené vrcholky Alp," řekl Samec.

Kvůli koronaviru přijali provozovatelé speciální opatření. "Na lanovce budou smět jet nejvýše dva pasažéři, obsluha areálu bude dbát i na omezený počet lidí na rozhledně. Areálová gastrozařízení budou vydávat občerstvení jen skrze výdejové okénko. K dispozici budou ve zvýšené míře hygienické prostředky včetně dezinfekce a samozřejmě platí povinnost nosit roušky a dodržovat větší rozestupy," dodal Kasík.