Skeletonistka Fernstädtová skončila na MS desátá

Altenberg (Německo) - Skeletonistka Anna Fernstädtová obsadila na mistrovství světa v německém Altenbergu desáté místo. Od domácí závodnice Tiny Hermannové, která získala čtvrté zlato v kariéře, dělily českou reprezentantku po čtyřech soutěžních jízdách 2,70 sekundy.

Fotogalerie

Čtyřiadvacetiletá Fernstädtová po čtvrtečních úvodních dvou jízdách figurovala na průběžné sedmé příčce. Dnes se ale bývalé juniorské mistryni světa příliš nedařilo. Po třetím kole klesla na deváté místo a po závěrečném pokusu si ještě o příčku pohoršila.

"Jsem trochu zklamaná, ale je to sport. Mám na čem pracovat na startu a byly tam i další chyby, které si tady bohužel nemůžu dovolit," uvedla Fernstädtová v nahrávce pro média. "Ale byly tam i dobré věci, takže vím, co si vzít do další sezony, a doufám, že to bude lepší," přidala.

Pro Fernstädtovou jde o nejhorší výsledek z mistrovství světa v dosavadní kariéře. Loni na šampionátu konaném rovněž v Altenbergu obsadila sedmé místo, v roce 2019 byla ve Whistleru čtvrtá a stejnou příčku obsadila už v roce 2017 v Königssee, kde ještě reprezentovala Německo.

"Dnešek je trochu zklamání, ale jinak to byla dobrá sezona," řekla Fernstädtová. "Mohli jsme ji odjet, to je dobře. Jen je škoda, že jsme nebyli v Kanadě a Americe. Ale páté místo ve Světovém poháru je fajn a potěšil mě i výsledek z Königssee," připomněla druhé místo z předposledního závodu seriálu.

Hermannová pokazila čtvrteční úvodní jízdu, ale na jedenáctý čas navázala třemi dílčími triumfy. Po prvním dnu byla už třetí a dnes si nakonec dojela pro třetí zlato za sebou a čtvrté celkově s náskokem 11 setin před krajankou Jacquelline Löllingovou. Bronz získala Jelena Nikitinová z Ruska, která už na vítěznou Němku ztratila 1,68 sekundy.

Ženy: 1. Hermannová (Něm.) 3:52,97 (58,96+58,02+57,96+58,03), 2. Löllingová (Něm.) -0,11 (58,39+58,35+58,03+58,31), 3. Nikitinová (Rus.) -1,68 (58,32+58,53+59,03+58,77), ...10. Fernstädtová (ČR) -2,70 (58,90+58,89+58,76+59,12).