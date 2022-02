Skeletonistka Fernstädtová je v polovině olympijského závodu sedmá

Peking - Skeletonistka Anna Fernstädtová figuruje na olympijských hrách v Pekingu v polovině závodu na sedmém místě. Česká reprezentantka zaostává po dvou ze čtyř jízd o 45 setin za vedoucí Jaclyn Narracottovou z Austrálie. Souboj o medaile v ledovém korytu v Jang-čchingu vyvrcholí zbývajícími dvěma jízdami v sobotu.

Trojnásobná juniorská mistryně světa Fernstädtová, jež vyhrála v Číně středeční závěrečnou šestou tréninkovou jízdu, dnes tradičně oproti soupeřkám zaostávala na startu. V ledovém korytě ale ztrátu doháněla a po první jízdě se dělila o šestou příčku. Šestý čas zajela i ve druhém kole, v součtu si ale o místo pohoršila.

"Pozice je docela v pohodě. Nebyly to moje nejlepší jízdy, takže s tím nejsem stoprocentně spokojená, ale celkově to asi bylo dobrý. Když kouknu na sezonu, tak to bylo úplně skvělý. Starty mi vyšly dobře a myslím, že jsem v dobré pozici. I se špatnou jízdou jsem dvě desetiny k medaili. Ještě není nic prohráno, není nic vyhráno," řekla Fernstädtová.

Česká jezdkyně si vyčítala chybu z druhé jízdy. Mezi čtvrtou a pátou zatáčkou se dostala do kontaktu s mantinelem. "V tréninku jsem měla jednu jízdu, v které se mi to nestalo. Doufala jsem, že to v závodu dám, v první jsem to dala a v druhý ne. Je to dlouhá, technicky náročná dráha. Vědělo se, že žádná holka nejezdí dokonale. Jde o to, kdo udělá nejmíň chyb," uveda Fernstädtová.

Po dvou vyrovnaných kolech se vedení ujala Narracottová. Na další medailové příčky se posunuly Němky, druhá je při své olympijské premiéře s odstupem 21 setin Hannah Neiseová, mistryně světa Tina Hermannová na třetím místě ztrácí 23 setin.

Po prvním kole vedoucí Mirela Rahnevaová z Kanady se nevydařenou druhou jízdou propadla až na deváté místo. Dopředu se naopak posunula vítězka celkového pořadí Světového poháru Kimberley Bosová z Nizozemska, z desáté příčky poskočila na šesté místo před Fernstädtovou.

Výsledky:

Skeleton - ženy (po 2 ze 4 jízd): 1. Narracottová (Austr.) 2:04,34 (1:02,05+1:02,29), 2. Neiseová -0,21 (1:02,36+1:02,19), 3. Hermannová (obě Něm.) -0,23 (1:02,28+1:02,29), ...7. Fernstädtová (ČR) -0,45 (1:02,35+1:02,44).