Skeletonistka Fernstädtová bude mít helmu na míru a myslí na medaile

Praha - Skeletonistka Anna Fernstädtová může na olympijských hrách v Pekingu patřit k českým medailovým nadějím. Sama by se ráda v nadcházející sezoně Světového poháru častěji prodrala na stupně vítězů a pomoci jí k tomu může i nově na míru vyrobená helma, kterou pro ni vyvíjí firma bývalého úspěšného sjezdaře Ondřeje Banka.

Čtyřiadvacetiletá Fernstädtová skončila v minulé sezoně celkově pátá v hodnocení Světového poháru a druhým místem v Königssee vylepšila své i české maximum.

"Chtěla bych se celkově zlepšit v průměru a nějaké medaile by byly fajn," řekla trojnásobná juniorská mistryně světa na setkání s médii před startem sezony. "Ale vím, že hodně závodů se pojede na drahách, které mi nevyhovují, třeba Igls nebo Winterberg. Ale máme dvakrát Altenberg, pak Siguldu. Škoda, že se nebude jezdit v Königsee, kde dráhu poškodily v létě přívalové deště, to je pro mě blbý. Ale doufám, že to bude celkově lepší než loni," uvedla.

V přípravě dál pracovala především na zlepšení kondice. Vše směřuje ke zrychlení startů, které mívá oproti špičce nejpomalejší. "Myslím, že jsme udělali hodně práce. Mám lepší kondičku a hlavní práce byla na zautomatizování techniky, abych na to nemusela myslet. Dát do toho víc síly, víc rychlosti a myslím, že se nám to docela povedlo," řekla Fernstädtová.

Už minulý měsíc na třítýdenním testu olympijské dráhy pro hry v Pekingu startovala s některými soupeřkami vyrovnaně. A v testovacím závodu dojela šestá, což může být pro hry pod pěti kruhy dobré znamení. "Není to špatný. Jsme s tím spokojený. Povedlo se nám to, jak jsme to měli v plánu. Doufám, že to půjde ještě líp," naznačila, že na olympiádě by chtěla zajet lépe.

V únoru při olympiádě bude jiný led, ale obecně se dá říct, že Fernstädtové tamní ledové koryto vyhovuje. "Start je dobrej, není nejkratší, ale není úplně dlouhej. Trať je jedna z nejdelších, jely jsme pár vteřin přes minutu. Je dlouhá, náročná a rychlá, takže všechno, co mi vyhovuje."

Do sezony by měla poprvé vstoupit s helmou na míru. Bank a jeho firma Vagus skeletonistce naskenovali hlavu a na vývoji se podílelo pět lidí. Kevlarovou ochranu by měli dodat na první závod. "Dělá se to relativně hodně narychlo, ale myslím, že to zvládneme," slíbil Bank.

Největším přínosem bude fakt, že vnitřek helmy je na míru. "Bude líp sedět. Nebude mi klouzat a bude trošku bezpečnější," řekla závodnice, která si dříve musela na bradu lepit tejp a helmu vycpávat a stejně se jí občas i při jízdě hnula. "Stávalo se to a bylo to nepříjemný."

Přes rok pracuje i na zlepšení zraku. S Tomášem Pospíchalem cvičí třeba rychlejší přeostřování z dálky na blízko a obráceně. "Pracuju třeba s 3D brýlema. Oči mám dobré, je to trénink, aby to bylo ještě lepší a rychleji jsem reagovala na to, co vidím," řekla skeletonistka.

Realizační tým se nemění a s kanadským trenérem Jeffem Painem bude celou sezonu, zatímco dříve jí vypomáhal jen občas. "On je rakouským trenérem a máme kooperaci. Má na starosti mě a ještě dva kluky, takže máme takový menší tým, což mi vyhovuje, že nejsem sama," řekla.

Do sezony vstoupí za čtrnáct dnů v Innsbrucku. Na olympijských hrách, na kterých už startovala v barvách Německa v Pchjongčchangu 2018 a byla šestá, je skeleton na programu 11. a 12. února.