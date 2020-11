Skeletonistce Fernstädtové pomáhá další muž od Ledecké

Praha - Skeletonistce Anně Fernstädtové pomáhá další muž z někdejšího "zlatého" realizačního týmu Ester Ledecké. Po fyzioterapeutovi Jakubu Markovi se zapojil i servisman Petr "Olsen" Kouřil.

Marek a Kouřil pomáhali Ledecké několik let a podíleli se na jejím úspěchu na olympiádě v Pchjongčchangu 2018, kde šokovala zlatem v superobřím slalomu na lyžích a potvrdila roli favoritky v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Marek u Ledecké skončil hned po olympijské sezoně, Kouřil o rok později.

Letos se oba připojili k Fernstädtové, Marek na jaře a Kouřil začátkem podzimu. Trojnásobná juniorská mistryně světa si od nich slibuje velkou pomoc. "Jasně. Všechno znají a vědí, jak to funguje. Jsou ve sportu dlouho a je asi jedno, jestli jde o lyže, snowboard nebo skeleteon," řekla Fernstädtová ve videokonferenci s novináři týden před startem Světového poháru.

Role fyzioterapeuta Marka je jasná. Kouřil pomáhá s organizačními věcmi, s tréninkem a se saněmi. "Leští nože," řekla Fernstädtová, která si dřív nože upravovala sama, což jí v předvečer závodů zabíralo i několik hodin času.

Při závodech bude Kouřil na startu stejně jako býval s Ledeckou, což si dvojnásobná olympijská šampionka pochvalovala, a Marek v cíli. "Všechno zatím funguje dobře, jsem spokojená, tak snad se to projeví v závodech," přála si Fernstädtová.

V přípravě pracovala na zlepšení startů. Učila se běhat lépe technicky, využívala i nový startovací trenažér na Olympu v pražské Stromovce a ledový v německém Königsee. "Běhám při tom v pozici a z kopce, což je důležité. Měla jsem časy jako loni na mistrovství světa, což mě potěšilo," řekla skeletonistka.

Pracuje i na zlepšení psychiky. Na pozitivním myšlení. "Neměla jsme ke startu dobrý přístup, to se snažím změnit, abych to spojila s jízdou," řekla.

Do lotyšské Siguldy, kde začne sezona příští týden, odletí v pátek. Vzhledem k opatřením proti šíření nemoci covid-19 nebudou závody Světového poháru v USA a Kanadě a všechny aktéry čekají bezpečnostní opatření včetně testů před závody a po nich. "Je to nepříjemné, ale už jsem to přestala počítat. Bylo jich asi osm a všechny negativní," řekla.

Kvůli koronaviru nemůže do konce roku počítat s přítomností kanadského trenéra Jeffa Painea. V kontaktu ale budou a rady od něj bude dostávat. "Budeme mu posílat videa, moje data o časech a rychlosti, srovnání se soupeřkami a pomůže mi vybírat nože. Bude to fungovat, musí," konstatovala třiadvacetiletá Fernstädtová.

Vrcholem sezony bude mistrovství světa, Šampionát se měl původně konat v Lake Placid, ale byl přesunut do německého Altenbergu, kde se jelo v minulé sezoně. "Trochu mě to mrzí, Lake Placid je moje nejoblíbenější dráha. Ale v Altenbergu to je taky dobré, protože to je moje druhá nejoblíbenější dráha," podotkla s úsměvem.

Na MS by chtěla bojovat o medaili a doufá, že v únoru se bude jezdit i před fanoušky. "Je to kousek od českých hranic. Tak doufám, že budou moci fanoušci do hlediště. A pokud ano, že jich z Česka přijede hodně," řekla.