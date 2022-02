Jen-čching (Čína) - Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč během olympijského závodu ukázal do televizní kamery papír s nápisem "Ne válce na Ukrajině". I když jsou politické projevy na olympiádě zakázané, trest od Mezinárodního olympijského výboru (MOV) mu nehrozí.

Heraskevyč anglicky psaný vzkaz ukázal poté, co v ledovém korytu v Jen-čchingu dokončil třetí ze čtyř jízd. "To je můj postoj. Stejně jako všichni normální lidé nechci válku. Chci mír ve své zemi, chci mír na světě. To je můj postoj, za který bojuju. Bojuju za mír," řekl novinářům Heraskevyč, jenž v závodě obsadil osmnácté místo.

Gestem skeletonista narážel na současnou napjatou mezinárodní situaci ve svém regionu. Rusko na svém území u ukrajinských hranic shromáždilo zhruba 100.000 vojáků a vyvolalo tak obavy západních států, že chystá do sousední země invazi. Moskva to popírá.

"V Ukrajině je to nyní hodně nervózní," uvedl Heraskevyč. "Samé zprávy o zbraních, o armádách kolem Ukrajiny. To není správné. Ne ve 21. století. Proto jsem se už před olympiádou rozhodl, že svůj postoj ukážu světu," prohlásil.

Jeho gesto mohlo být bráno jako porušení pravidla 50 olympijské charty, jež zakazuje během olympijských soutěží politickou, náboženskou či rasovou propagandu. Krátce po závodě Mezinárodní olympijský výbor uvedl, že pro Heraskevyče jeho čin nebude mít následky. "Byla to obecná výzva k míru. Pro nás je případ uzavřen," oznámili představitelé MOV.