Čeští skauti přivezli 15. prosince 2018 do Českých Budějovic vlakem z Rakouska betlémské světlo, jeden z novodobých symbolů vánočních svátků. Plamínek zažehnutý v jeskyni narození Ježíše Krista vyzvedli v katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie v Linci. Z Českých Budějovic budou betlémské světlo rozvážet do dalších míst republiky. Letos se tato tradice opakuje v Česku už potřicáté. ČTK/Pancer Václav

Praha - Přibližně desítka českých skautů přivezla dnes večer do republiky betlémské světlo. Skupina dorazila s tradičním symbolem Vánoc vlakem z rakouského Lince do Českých Budějovic. Betlémské světlo pak skauti v neděli začnou distribuovat do dalších míst České republiky. V minulých letech betlémské světlo putovalo z Rakouska do Brna. Nyní se však slavnostní bohoslužba, kde jej skauti z celé Evropy dostali, nekonala ve Vídni, ale v Linci, proto bylo snadnější cestovat s ním vlakem do Českých Budějovic.

"V Linci tato tradice v roce 1986 vznikla, což je možná důvod, proč se do tohoto města akce vrátila," řekla ČTK mluvčí české skautské organizace Junák Barbora Trojak.

Plamínek každý rok přicestuje z rodiště Ježíše Krista v nynějším Izraeli letadlem do Lince, kde se při ekumenické bohoslužbě předává skautům z jednotlivých evropských zemí. Čeští skauti ho z Rakouska převezli večerním rychlíkem Donau Moldau do Českých Budějovic. V neděli ráno pak vánoční plamínek rozvezou vlaky po celé republice. Slavnostní přivítání betlémského světla se uskuteční ve třech katedrálách: v Brně na Petrově, v Praze u svatého Víta a v Olomouci u svatého Václava.

Na mnoha místních akcích si pak až do Štědrého dne budou moci lidé od skautů připálit svíčky nebo lucerničky a betlémské světlo si odnést do svých domovů. Na poštách v Praze, Brně a Olomouci bude možné v týdnu před Vánocemi získat také příležitostné razítko betlémského světla.