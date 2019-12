Skauti přinesli betlémské světlo do katedrály svatého Víta

Skauti a skautky předali 22. prosince 2019 před mší v katedrále sv. Víta v Praze betlémské světlo. Lidé si ho mohou po skončení obřadu odnést do svých domovů.

Praha - Mše na čtvrtou adventní neděli započala v katedrále svatého Víta netradičně u jesliček v přední části kostela. Skauti a skautky zde předali betlémské světlo, které si lidé mohou po skončení obřadu odnést do svých domovů. Podle kaplana Jozefa Sudora, který dnešní mši sloužil, má světlo připomínat přítomnost Ježíše Krista mezi lidmi. Plamen bude v katedrále hořet až do Štědrého dne.

"Pán Ježíš přišel na svět jako světlo, a tím, jak jednal, nám zanechal příklad, že nemáme pečovat jen o vlastní zájmy, ale vidět také potřeby druhých," pronesl v úvodu bohoslužby Sudor. Spolu s desítkami lidí se pak pomodlil za to, aby plamen přinesl do domovů radost a lásku.

Betlémské světlo připutovalo do Česka minulý týden z Vídně. Jedná se světlo, které rakouští skauti přepravují před Vánoci přímo z palestinského Betléma. Do Prahy dorazil plamínek v sobotu, skauti pak tento novodobý symbol Vánoc po hlavním městě rozváželi historickou tramvají.

"My jako skauti jím nosíme poselství, že jsou i věci nehmatatelné, a že je na ně dobré o Vánocích myslet," řekla ČTK tisková mluvčí Junáka Barbora Trojak. Uvedla, že na rozvozu světla se dobrovolně podílejí stovky skautů, kteří plamen rozvážejí vlaky po Česku, pořádají místní akce nebo ho nosí do domovů důchodců. "A tím připomínáme, že ne vše se dá vyčíslit penězi, ne vše se dá zaplatit, a že jsou věci, které nás přesahují. A zrovna o Vánocích je dobré na to myslet," uvedla.

Od dnešního večera si budou moci zájemci s lucerničkami přijít pro plamen také na Novou radnici na Mariánské náměstí. Skauti betlémské světlo v podvečer předají pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi.

Betlémské světlo skauti přivážejí do Česka už 30 let. Do tehdejšího Československa se tehdy dostalo díky exilovým skautům, kteří jej v prosinci 1989 během revolučních událostí donesli až pod sochu svatého Václava v Praze. Po pádu komunistického režimu byl příjezd betlémského světla jednou z prvních větších akcí, na nichž se skauti a skautky mohli svobodně sejít.

Poprvé plamínek přicestoval z Betléma v roce 1986 letadlem do Lince, kde se jeho rozdávání stalo součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. Myšlenka se poté z Rakouska rozšířila do desítek zemí světa.