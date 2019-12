Skauti předají betlémské světlo do katedrály svatého Víta

Praha - Skauti a skautky dnes předají betlémské světlo do katedrály svatého Víta. Po skončení mše si budou moci lidé plamínek z rodiště Ježíše Krista vyzvednout ve veřejně přístupné části kostela, kde bude hořet až do Štědrého dne. Od dnešního večera si budou moci zájemci s lucerničkami přijít pro plamen také na Novou radnici na Mariánské náměstí. Skauti Betlémské světlo v podvečer předají pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi.

Brněnští skauti přivezli plamen do Česka minulý týden z Vídně. Jedná se světlo, které rakouští skauti přepravují před Vánoci přímo z izraelského Betléma. Z Brna do Prahy dorazil plamínek v sobotu, skauti pak tento novodobý symbol Vánoc po hlavním městě rozváželi historickou tramvají.

Betlémské světlo skauti přivážejí do Česka už 30 let. Do tehdejšího Československa se tehdy dostalo díky exilovým skautům, kteří jej v prosinci 1989 během revolučních událostí donesli až pod sochu svatého Václava v Praze. Po pádu komunistického režimu byl příjezd betlémského světla jednou z prvních větších akcí, na nichž se skauti a skautky mohli svobodně sejít.

Poprvé plamínek přicestoval z Betléma v roce 1986 letadlem do Lince, kde se jeho rozdávání stalo součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. Myšlenka se poté z Rakouska rozšířila do desítek zemí světa.