Praha - Ačkoli zájem o činnost mládežnických organizací mezi dětmi i rodiči v posledních letech stále roste, příští rok asi dostanou od státu méně peněz než letos. Sněmovnou schválené základní parametry rozpočtu nyní počítají se snížením letošních asi 280,3 milionu korun pro mládež přibližně o 4,5 milionu, i když ministerstvo školství původně slibovalo naopak růst asi o 163 milionů korun. Zástupci České rady dětí a mládeže (ČRDM) tento týden vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO), aby to napravil. Podle nich se peníze přesunuly na sport. ČTK o tom dnes informovala mluvčí ČRDM Soňa Polak.

Základní parametry státního rozpočtu na příští rok minulý týden v prvním čtení schválila Sněmovna. Zatímco tento rok šlo na zájmovou činnost a rekreaci dětí a mládeže přibližně 280,3 milionu korun, v příštím roce to má být 275,8 milionu korun. Podklady k vyjednávání o rozpočtu, které má ČTK k dispozici, přitom ukazují, že ministerstvo před projednáváním ve Sněmovně navrhovalo pro děti a mládež kolem 443,3 milionu korun.

"K přerozdělení prostředků uvnitř rozpočtu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) došlo v poslední fázi přípravy státního rozpočtu. Zatímco MŠMT mělo zájem prostředky určené mládeži navýšit, nakonec zřejmě zvítězila politická vůle jasně deklarovat podporu sportu," uvedla Polak.

Pro sport se v příštím roce počítá s 8,4 miliardami Kč. Přesně sedm miliard má jít z ministerstva školství, zbytek dají ministerstva obrany, vnitra a pro místní rozvoj. Letos bylo na sport vyčleněno přibližně 5,5 miliardy Kč.

Podle Polak v současnosti reálně klesají peníze na klubovny, vybavení pro volnočasové aktivity a opravy základen mládežnických organizací. Přestože v nich pracují dobrovolníci, nemají dost peněz na to, aby mohly zabezpečit obrovský zájem o činnost ze strany dětí a rodičů, uvedla.

Zástupci ČRDM proto premiérovi napsali otevřený dopis. "Jsme z této situace zmateni a prosíme Vás, pane premiére, abyste ji prověřil, popřípadě inicioval nápravná opatření. V poslaneckém podvýboru pro mládež existovala shoda napříč politickými stranami podpořit činnost s dětmi a mládeží hlavně navýšením investiční podpory," stojí v dopise.

Do spolků sdružených v ČRDM pravidelně chodí přibližně 200.000 dětí a mladých lidí do 26 let. Ze zmíněné části rozpočtu čerpají peníze skauti, pionýři, tomíci i drtivá většina dalších mládežnických organizací. Skautů je nejvíce. Jejich počet vzrostl za posledních 12 let ze zhruba 40.500 na 60.500. V posledních letech členů mládežnických organizací přibývalo nejen díky jejich rostoucí oblibě, ale i díky dětem ze silných ročníků narozených kolem roku 2008.

Poslanci už nyní schválené parametry rozpočtu nemůžou měnit, v dalším kole projednávání už můžou navrhovat pouze přesuny uvnitř rozpočtu. V rozpočtu ministerstva školství na příští rok je 205,8 miliardy korun včetně dotací z EU.