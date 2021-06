Skaut přijel pomáhat do Hodonína až z Prahy, ještě nespal

Hodonín - Devatenáctiletý skaut a student mediální komunikace Jan Šebek přijel z Prahy do Hodonína pomáhat obcím postiženým bouřkou. Od pátečního večera se ještě nezastavil a nespal. Je dobrovolníkem v hodonínském kulturním domě, který funguje jako sklad materiální pomoci.

Šebek se o všem dozvěděl v pátek. "Vyplnil jsem formulář pro dobrovolníky, doma byl tak deset minut, naházel půl skříně do krosny a sedl na vlak. Nevím, jak dlouho tady budu," řekl ČTK Šebek. Do Hodonína se dostal v pátek večer. Ve skladu materiální pomoci mluví s lidmi, kteří tu hledají pomoc.

Přestože cestoval přes půl republiky a dorazil v pátek večer, ještě nespal. Ve volné chvíli si dnes odpoledne šel odpočinout a schoulil se na zem v ochozech kulturního domu,. Po pár minutách byl ale opět na nohou a procházel mezi balenými vodami, toaletními papíry a oblečením, které lidé přivezli.

Motivace byla pomoci. "Jsem docela odolný člověk, ale nebyl jsem schopný ani dočíst článek, který jsem k tomu všemu četl. Bylo to drastické a docela mě to zasáhlo. Je to rozhodně silné," dodal Šebek.

Dárci materiální pomoci pro obce zasažené bouřkami zcela zaplnili věcmi kulturní dům v Hodoníně i se zimním stadionem. V současnosti už středisko nepřijímá oblečení, deky a další pokrývky, ale potřebuje stavební materiál, řekla dnes ČTK pracovnice domu kultury a koordinátorka sbírky Alena Truschingerová. Pro něj je vyčleněn jiný sklad. Pomoc se postupně přesouvá do nejzasaženějších obcí. Hasiči zase potřebují kontejnery na odpad a mobilní toalety.

Lidé z různých koutů přivezli do Hodonína pití, potraviny, toaletní papíry a další drogistické zboží, deky, přikrývky, ale také opalovací krémy nebo prodlužovací šňůry. V hromadách v kulturním domě jsou vidět kočárky, hračky nebo prací prášky. "Nyní jsou potřeba věci ze stavebnictví jako desky, latě, střešní tašky, hřebíky, fošny, plachty a podobně. Zájem je také o energetické nápoje, protože energie dochází," uvedla Truschingerová.

Podle ní vozí dary lidé z různých koutů. "Jezdí i z opačné strany republiky. Měli jsme tady rovněž lidi z Anglie, kteří byli v Praze, tak přijeli přispět. Přijeli i lidé z Rakouska," poznamenala. Někteří se hlásí předem, jiní přijedou bez ohlášení. Podle Truschingerové je lepší se ohlásit.

Bouřky s kroupami a tornádem zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko ve čtvrtek večer. Nejpostiženější obce byly Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice. Živly poškodily asi 1200 domů, z nichž je přes 60 určeno k demolici, dále auta a stromy. Zemřelo pět lidí a zranění utrpěly desítky lidí.