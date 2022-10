Škarek opět v přípravném utkání NHL neinkasoval, Mrázek dostal tři góly

Přípravné utkání NHL New York Islanders - Philadelphia. Na snímku český brankář Jakub Škarek v New Yorku 2. října 2022.

Přípravné utkání NHL New York Islanders - Philadelphia. Na snímku český brankář Jakub Škarek v New Yorku 2. října 2022. ČTK/AP/Julia Nikhinson

New York - Hokejový gólman Jakub Škarek neinkasoval ani ve svém druhém startu v přípravě na NHL. Jihlavský rodák nastoupil do branky New Yorku Islanders na poslední třetinu a osmi zákroky pomohl udržet výhru 2:1 nad Philadelphií. Další český gólman Petr Mrázek kryl 30 střel Minnesoty, ale neodvrátil prohru Chicaga 0:3.

Na ledě Islanders padly všechny branky v prostřední třetině. Philadelphia vedla trefou Tonyho DeAngela v přesilové hře pět na tři, skóre otočili Kyle Palmieri a Scott Mayfield.

Škarek nahradil od závěrečné třetiny Semjona Varlamova a většinou neměl moc práce, ale v posledních sekundách předvedl dva klíčové zákroky, kterými zachránil vítězství. Český gólman v přípravě stále neinkasoval, v předchozím startu zneškodnil během poloviny zápasu 15 střel New Yorku Rangers.

Chicago podruhé za sebou neskórovalo a týmu nefungovaly ani přesilové hry. Nevyužil žádnou z šesti, navíc ve dvou inkasoval úvodní dvě branky zápasu. Nejdříve vyzrál na Mrázka ze sólového úniku Connor Dewar střelou mezi betony a z dorážky zvýšil ve 49. minutě Matt Boldy. Českého gólmana ještě překonal zblízka Brandon Duhaime.

Mrázek chytal v přípravě podruhé, před pár dny pustil proti St. Louis během poloviny zápasu jeden gól z deseti střel. V sestavě Chicaga se objevil také Michal Teplý.

Další český gólman Lukáš Dostál zůstal celý zápas na střídačce Anaheimu, který podlehl na ledě Los Angeles 1:2. Hosty dostal do vedení už po 42 sekundách hry Rocco Grimaldi. Kings kontrovali ještě v první třetině v přesilových hrách, které využili Adrian Kempe a Arthur Kalijev.

Výsledky přípravných zápasů před startem NHL:

NY Islanders - Philadelphia 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Branky: 31. Palmieri, 36. Mayfield - 24. T. DeAngelo. Brankář Jakub Škarek odchytal za NY Islanders posledních dvacet minut a z osmi střel neinkasoval.

Chicago - Minnesota 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 25. Dewar, 49. Boldy, 51. Duhaime. Brankář Petr Mrázek odchytal za Chicago celé utkání, inkasoval tři góly z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 90,91 procenta. Hráno v Milwaukee.

Los Angeles - Anaheim 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Branky: 13. Kempe, 20. Kalijev - 1. Grimaldi.