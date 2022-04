Skanzen Veselý Kopec zahájil sezonu velikonočním programem

Veselý Kopec (Chrudimsko) - Zhruba 14.500 návštěvníků zavítalo od pátku do dneška na velikonoční program do muzea v přírodě Veselý Kopec na Chrudimsku. Skanzen, který je nejnavštěvovanější památkou v Pardubickém kraji, současně velikonočním programem zahájil jubilejní 50. návštěvnickou sezonu. "Přes předpověď chladného počasí se lidé od návštěvy odradit nenechali a přišli. Je to pěkný start do sezony," řekla ČTK ředitelka muzea Magda Křivanová.

Fotogalerie

Velikonoční program pořádá skanzen od poloviny 80. let 20. století a spolu s červencovým veselokopeckým jarmarkem a vánočním programem patří k návštěvnickým vrcholům sezony. Velikonoční akce se však nekoná každý rok. Když připadnou Velikonoce na březen, skanzen má ještě zavřeno. V minulých dvou letech se dubnový velikonoční program nekonal, a to kvůli covidovým uzávěrám.

Lidé si letos mohli prohlédnout interiéry roubenek doplněné o ukázky velikonočního pečiva, zdobených vajíček a dalších tradičních předmětů. "Dozvěděli se například to, proč se na Zelený čtvrtek peklo pečivo zvané jidáše, jaké byly tradiční způsoby zdobení kraslic na Horácku, nebo co lidé žijící před 100 lety jedli na Boží hod velikonoční," uvedla Křivanová.

Řemeslníci předvedli výrobu pomlázek, kraslic či pečení svátečních perníků do forem. Lidé si řadu činností mohli vyzkoušet. "Největší zájem byl o pletení pomlázek, zejména těch netradičních tvarů," řekl Křivanová. Dnes děti z obce Vinary předvedly mezi chalupami obyčej vodění jidáše.

Od pátku je ve skanzenu k vidění výstava ke vzniku muzea Půlstoletí s vámi. "V chlévě jednoho stavení jsou velkoplošné fotografie a informace o zlomových okamžicích během 50 let," řekla Křivanová. Návštěvníci také mohou skládat na tabuli představu skanzenu, jak by si jej sami přáli.

Skanzen od roku 1972 přibližuje život drobných řemeslníků a zemědělců v 19. a 20. století. Má zhruba 30 objektů, například mlýn s varnou povidel, olejnu a pilu, sušičku lnu a ovoce, polygonální stodolu se šindelovou střechou či výměnek. Původní koncepci stanovenou v 70. letech a později aktualizovanou, se postupně podařilo naplnit.

Další akcí ve skanzenu bude 14. května Hrnčířská sobota. Připomene hrnčířství jako jedno z nejstarších řemesel. Známý veselokopecký jarmark bude 16. až 17. července.

Loni Veselý Kopec a menší skanzen Betlém v městské památkové rezervaci v Hlinsku navštívilo 51.000 lidí, předloni to bylo necelých 36.000 lidí. Kvůli covidový omezením to bylo výrazně méně než v předchozích letech. V posledním předcovidovém roce 2019 návštěvnost dosáhla 93.000 lidí.