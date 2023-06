Skandál Rammsteinů může podle českého velvyslance sloužit k zamyšlení nad uměním

Berlín - Případ německé skupiny Rammstein, jejíž zpěvák Till Lindemann čelí vyšetřování kvůli chování k ženám, by mohl posloužit k zamyšlení nad tím, co společnost od umělců očekává. V názorovém příspěvku v deníku Berliner Zeitung to napsal český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. Diplomat, který je také básníkem a překladatelem, zároveň poukázal na to, že trestné činy k tématům změn trendů v umění a v kulturní kritice nenáleží, neboť v demokratické společnosti patří před soud.

Tak, jak se mění doba, se podle Kafky mění i vnímání, jak ukazuje období před zveřejněním skandálu kapely Rammstein. "Předtím šlo opravdu jen o postmoderní pop, kde provokace byla hybnou silou měšťácké fantazie a hravost sloužila jako matka odvahy," napsal Kafka. "Se skandálem se ale vše změní. Co dříve bylo hrou, může být nyní bráno vážně. Co bylo dříve vychutnáváno jako umění a hraní rolí, by nyní mohlo poukazovat na osobní postoj," poznamenal.

Podle velvyslance je těžké hodnotit, zda se vnímání skupiny blíží realitě nyní, nebo tomu tak bylo před skandálem. Považoval by ale za škodu, pokud by příklad kapely nebyl nevyužit k zamyšlení nad jiným chápáním kultury. "O tom, co společnost od umělců očekává," uvedl.

Kafka poznamenal, že spisovatel Oscar Wilde umění označil za jedinou vážnou věc na světě a umělce za jediného člověka, který není nikdy vážný. Doufá proto, že jednou po skandálu najdou lidé podobnou generačně neutrální kompromisní perspektivu, jak nejlépe přistupovat k umění a umělcům bez toho, aby umění a sami sebe ničili.

V článku Kafka také zmínil, že kapela pro focení ke svému albu měla před časem zájem využít interiér české ambasády v Berlíně, která je postavena ve stylu brutalismu. "Samo o sobě nevinná historka. Ale časy se mohou měnit a s tím i vnímání," uvedl velvyslanec. "Musím přiznat, že se mi ulevilo, že z mé korespondence se zástupci kapely před zhruba dvěma lety nic nevzešlo," napsal.

Skandál skupiny Rammstein vypukl před několika týdny, kdy německá média přinesla řadu svědectví mladých fanynek o nevhodném chování šedesátiletého frontmana skupiny Lindemanna a jeho spolupracovníků. Podle těchto výpovědí mladé ženy dostávaly pozvánky do zázemí koncertů či na večírky po vystoupeních. Tvrdí, že jim bylo naznačeno, že se očekává, že budou mít pohlavní styk s Lindemannem. Některé ženy také vyjádřily podezření, že dostaly drogy, aniž by o tom věděly. Zpěvákovi právníci uvedli, že všechna tvrzení jsou falešná.