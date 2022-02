Skácela připomíná výstava v muzeu a čtenářská vyznání osobností v knihovně

Brno - Jako autora, jehož odkaz je nepřehlédnutelný a jehož dílo stále láká čtenáře, prezentují brněnské kulturní instituce básníka Jana Skácela. Na dnešek společně připravily soubor akcí Skácel 100, další připomínky budou následovat během letošního roku. Skácel se narodil před 100 lety ve Vnorovech na Hodonínsku, zemřel 7. listopadu 1989 v Brně. "Skácelovy verše jsou trvale přítomné ve veřejném prostoru," řekl ČTK v rozhovoru ředitel Moravské zemské knihovny a bohemista Tomáš Kubíček.

Knihovna patří k institucím, které dnes Skácela připomínají. Vstup do budovy se proměnil v otevřenou knihu, uvnitř návštěvníci najdou velkoplošné stránky se Skácelovými básněmi. Vybíraly je čtyři desítky osobností, každá připojila komentář či vzpomínku. Aniž se koordinovali, vybral každý z oslovených jinou báseň, ačkoliv se Kubíček obával, že všichni sáhnou třeba k notoricky známé Modlitbě za vodu.

"Sešlo se 40 různých básní, které jsou skutečně součástí intimního čtení Skácela. Vlastně si nedokážu představit jiného českého básníka, u kterého by se to mohlo podařit," popsal Kubíček. Do projektu přispěl také Milan Kundera, jenž Skácela vícekrát zmiňuje ve svém díle. "Vlastně je to jediný český básník, kterého si povolává do svého exilu, aby se k němu vracel," uvedl Kubíček.

Moravské zemské muzeum přispělo do programu Skácel 100 výstavou v Dietrichsteinském paláci, kterou tvoří zejména historické fotografie či knihy. Pořady k výročí připravila brněnská studia České televize i Českého rozhlasu.

Další skácelovské akce jsou v plánu po zbytek roku. "Každý měsíc až do listopadového výročí Skácelova úmrtí by mohla být jedna akce, ideálně vždy sedmého dne v měsíci," uvedl ředitel Centra experimentálního divadla Miroslav Oščatka. Možná vznikne například skácelovská turistická stezka Brnem.

Trvalou připomínkou básníka je socha na Špilberku. Tvoří ji svařené ocelové trubky, které kopírují rysy tváře Skácela. Lidé tak mohou skrze sochu pohlédnout na město očima básníka. Před domem v Kotlářské ulici, kde básník žil, je pamětní deska. V bronzových roštech kašny na náměstí Svobody jsou odlity Skácelovy verše o vodě.

Na otázku, proč je Skácel dosud tak čtený a oblíbený, dává Kubíček návodnou odpověď. "Běžte si přečíst některou jeho báseň," uvedl ředitel knihovny.