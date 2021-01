Sjízdnost ve vyšších polohách může komplikovat sníh

Praha - V řadě regionů dnes ráno sněží, řidiči by měli být opatrní. V Královéhradeckém a Libereckém kraji dnes ráno klesly teploty hluboko pod bod mrazu. V Libereckém kraji kamiony stále nemohou přes Oldřichovské sedlo. Uzavřená pro nákladní auta nad 12 tun je rovněž silnice číslo 379 mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovsku. Hrozí tam námraza, místy se tvoří sněhové jazyky.

Jihočeský kraj

Sjízdnost jihočeských vozovek může od rána ve vyšších polohách komplikovat sníh. Jedná se především o silnice na Prachaticku, Jindřichohradecku a Českokrumlovsku. V těchto okresech na řadě míst sněží. Vozovky tam jsou proto sjízdné s maximální opatrností. ČTK to řekla Pavla Pulcová z dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

"Máme proto venku veškerou techniku. Silnice udržujeme a snažíme se odstraňovat padající sníh, který přesto může zůstávat někde ležet," uvedla.

Teploty po ránu se na jihu Čech drží pod nulou. Podle předpovědi meteorologů se očekávaly na dnešní ráno větší mrazy, ale nakonec oblačnost situaci změnila. Nyní teploty dosahují v kraji minus šest stupňů Celsia. Přes den může na většině území regionu občas sněžit.

Jihomoravský kraj

Silnice číslo 379 mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovsku je kvůli špatné sjízdnosti uzavřená pro nákladní auta nad 12 tun. Hrozí tam námraza, místy se tvoří sněhové jazyky, informovali jihomoravští silničáři na svém webu. Silnice přes Drahanskou vrchovinu je nejkratším spojením mezi Vyškovem a Blanskem.

Většina ostatních silnic jihu Moravy je holá, suchá a vymzlá, sjízdná bez omezení. Místy se tvoří zmrazky.

Noc byla bez srážek, silně mrzlo, například v Brně-Tuřanech bylo ráno osm stupňů pod nulou. Až k minus deset stupňům a níže teploty klesaly v severovýchodní části kraje.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji dnes ráno klesly teploty hluboko pod bod mrazu. Největší mráz minus 26,2 stupně Celsia v kraji i v celé ČR meteorologové naměřili v Orlickém Záhoří na východní straně Orlických hor. Na nesolených silnicích nižších tříd v Královéhradeckém kraji leží vrstva ujetého sněhu. Hlavní silnice v hradeckém kraji byly dnes ráno většinou suché a vymrzlé. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů v kraji.

Na minus 20 stupňů klesla teplota v Adršpachu v Broumovském výběžku na Náchodsku. Mezi minus 15 a minus 20 stupni se mráz pohyboval v Broumově, Teplicích nad Metují, Vrchlabí, Lázních Bělohrad, Peci pod Sněžkou a na Luční boudě na hřebenech Krkonoš. Na Sněžce bylo dnes ráno minus 13 stupňů Celsia. V Hradci Králové se teploty pohybovaly kolem minus deseti stupňů.

Řidiči musejí být opatrní při cestě do Krkonoš, kde na pluhovaných silnicích leží asi deseticentimetrová vrstva sněhu, která je místy zledovatělá. Na Rychnovsku hrozí sněhové jazyky

V Královéhradeckém kraji by dnes mělo být oblačno až zataženo, od západu se na většině území čeká slabé občasné sněžení. Teploty by se dnes měly pohybovat od minus tří do minus šesti stupňů Celsia, na horách od minus jednoho do minus čtyř stupňů.

V noci na úterý se již silné mrazy nečekají. V hradeckém kraji by se měly mrazy pohybovat od minus tří do minus šesti stupňů, v úterý přes den by mělo být kolem nuly.

Liberecký kraj

V noci v Libereckém kraji klesla teplota na některých místech pod minus 15 stupňů Celsia, a to i v nížinách. Nejchladněji bylo na Jizerce v Jizerských horách, skoro minus 19 stupňů. ČTK to dnes sdělil Martin Hynčica z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Na silnicích je sníh na vozovkách nižších tříd, zejména v horských oblastech. Silnice jsou s opatrností sjízdné, kamiony ale stále nemohou přes Oldřichovské sedlo na Liberecku.

K ránu byly teploty v kraji nejčastěji mezi minus deseti až minus 14 stupni, v údolích klesly ještě níže. V noci bylo v nižších polohách nejchladněji ve Stráži pod Ralskem. "Minimální teplota tam byla minus 17,3 stupně Celsia a pak v Českém Dubu minus 17 stupňů," uvedl Hynčica. Ještě níže klesly teploty k ránu na horách. "Na horách jsou mezi minus 15 až minus 19 stupni Celsia. Nejchladněji na Kořenově, na Jizerce rašeliništi, kde je téměř minus 19 stupňů Celsia," dodal před 6:30 Hynčica.

Hlavní silniční tahy v kraji jsou po chemickém ošetření mokré a na Českolipsku suché a vymrzlé. V Jizerských horách a Krkonoších je na silnicích II. a III. tříd ujetá vrstva sněhu stejně jako v Lužických horách na Českolipsku na vozovkách III. tříd. Na otevřených úsecích se na Českolipsku mohou tvořit sněhové jazyky. Kvůli sněhu zůstává na Liberecku pro nákladní auta nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice. Řidič nákladních aut musí jet po silnici I/13 přes Frýdlant, kterou silničáři udržují chemicky. Omezení pro ně potrvá, dokud na silnici přes Oldřichovské sedlo bude sníh.

Podle předpovědi by dnes mělo být přes den zataženo s občasným slabým sněžením. Teploty přes den vystoupají k minus čtyřem až k minus jednomu stupni Celsia, na horách k minus šesti až minus třem stupňům.

Moravskoslezský kraj

Některé silnice v Moravskoslezském kraji zůstávají sjízdné se zvýšenou opatrností. Především na silnicích nižších tříd může ležet ujetá vrstva sněhu krytá posypem, hlavně v Beskydech může být namrzlá. Chemicky udržované silnice jsou převážně holé, suché a vymrzlé, na některých místech mohou být po použití chemického posypu mokré. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Teploty v kraji v noci na dnešek dosahovaly i více než minus 20 stupňů Celsia. Například minus 23,8 stupně Celsia bylo v Rýmařově na Bruntálsku, pod minus 22 stupňů se teplota dostala v Opavě.

V regionu by dnes podle předpovědi meteorologů mělo být skoro jasno až polojasno, hrozí rovněž mrznoucí mlhy. Večer by místy mělo slabě sněžit.

Pardubický kraj

Ve výše položených oblastech Pardubického kraje zůstává na silnicích ležet sníh. Často je po solení rozbředlý, někde může být na vozovkách i uježděná sněhová vrstva. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné.

Motoristé by měli jet opatrně v okolí Lanškrouna, Poličky, Skutče, Svitav, Žamberka a v Železných horách. Úsek silnice I/11 z Jablonného nad Orlicí pžřes Suchý vrch do Červené Vody je sjízdný pouze se sněhovými řetězy. Na Pardubicku místy vznikají sněhové jazyky.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou oblačno až polojasno, foukal slabý vítr. Teploty se pohybovaly od minus 16 po minus pět stupňů.

Středočeský kraj

Ve středních Čechách dnes ráno místy sněží, řidiči by měli být opatrní. Například na silnicích nižších tříd na Příbramsku, Rakovnicku a v okrese Praha-západ je vrstva sněhu. Se zvýšenou opatrností je sjízdní také silnice I/4 na Příbramsku, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na Berounsku a Kladensku jsou sněhové přeháňky, v okolí Slaného na Kladensku silně sněží. Řidiči by měli jezdit se zvýšenou opatrností na silnici I/16 a také na chomutovské dálnici D7 a navazujícím tahu I/7. Dálnice D1 může být místy vlhká po chemickém ošetření.

Na Mladoboleslavsku, Nymbursku, Kolínsku a Kutnohorsku jsou bez omezení sjízdné hlavní tahy i silnice nižších tříd.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji jsou dnes všechny silnice s opatrností sjízdné. Pluhy odklidily čerstvě napadaný sníh z cest, s technikou se mohou potkat řidiči v nižších polohách, kde se solí. Meteorologové upozorňují na tvorbu ledovky, zjistila ČTK.

Dálnice D8 je vymrzlá, v úseku od Ústí nad Labem k hranici s Německem sněží. Sněhové přeháňky se vyskytují také na Mostecku. V Dobroměřicích na Lounsku leží na cestě souvislá vrstva sněhu. Na silnici D7 na Lounsku u obce Toužetín řeší policisté srážku dvou osobních aut.

V Krušných horách leží na vozovkách ujetá vrstva sněhu. Uzavřena je cesta z Loučné pod Klínovcem do Horní Halže, kterou silničáři v zimě neudržují.

Krajská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) upozorňuje vedle ledovky také na tvorbu sněhových jazyků na horách.

Zlínský kraj

Vozovky ve Zlínském kraji jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Na silnicích nižších tříd leží místy uježděná vrstva sněhu, platí to především pro lesní úseky nebo vozovky ve vyšších polohách. Hlavní silniční tahy jsou většinou holé, suché a vymrzlé. Vyplývá to z údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD). Teploty v regionu jsou velmi nízké, ráno se pohybovaly od minus 22 do minus deseti stupňů Celsia.

Před kluzkou vozovkou a sněhem varují silničáři na dálnici D55 mezi Otrokovicemi na Zlínsku a Hulínem na Kroměřížsku. Na silnici I/69 v oblasti Syrákova, tedy mezi Jasennou na Zlínsku a Liptálem na Vsetínsku, se tvoří námraza. Nesjízdná zůstává kvůli ledovce silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Přes zimu ji silničáři neudržují.

Ve Zlínském kraji je dnes ráno většinou jasno nebo polojasno bez srážek, místy vane slabý vítr. Denní teplotní maxima by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu měla dnes ve Zlínském kraji dosáhnout minus osmi až minus pěti stupňů Celsia. Meteorologové očekávají jasno až polojasno, ojediněle mrznoucí mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dne bude podle nich od západu oblačno až zataženo, k večeru postupně na většině území s občasným sněžením.