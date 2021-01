Sjezdovka u Jihlavy je po rezervaci dostupná díky skútrům

Jihlava - Na sjezdovce Čeřínek u Jihlavy se od dnešního odpoledne lyžuje. Na kopec lyžaře vytáhne na lanech skútr. Podle Vladimíra Chába ze skiareálu si hodinové lyžování rezervovalo na dnešek a víkend zatím asi 100 lyžařů. Najednou jich může být na svahu nejvýše 30. Pro lidi bez rezervace bude sjezdovka nepřístupná. Lyžařské vleky a lanovky v zemi jsou uzavřené v souvislosti s opatřeními proti koronaviru, jejichž platnost vláda ve čtvrtek prodloužila do 22. ledna.

Provozovatelé nabídli rezervace na lyžování a dopravu pomocí skútrů ve čtvrtek prostřednictvím facebooku. "Když tady budeme mít 30 lidí, tak si je aspoň ohlídáme," řekl Cháb. Narážel tak na situaci o vánočních prázdninách, kdy se na svah vydaly stovky lidí. Někteří z nich se podle něho snažili kopec na lyžích vyšlapat, sjet ho ale kvůli množství lidí takřka nebylo možné. Teď chtějí provozovatelé kapacitu areálu o rozloze 24.000 čtverečních metrů výrazně zredukovat. Hodinové lyžování stojí 500 korun. Méně zdatní lyžaři si mohou platit jen jednotlivé jízdy. Podle Chába je to vstřícný krok hlavně vůči rodinám s dětmi, kterým zdolání kopce trvá delší dobu. "Chtěli jsme udělat něco, aby se tady nedělo to, co se dělo, když jsem sjezdovku volně zpřístupnili veřejnosti. Teď jsme to udělali opačně, sjezdovka je uzavřená, ale bude si tady jezdit pár lyžařů," řekl Cháb.

Provozovatelé také apelují na dodržování všech protiepidemických pravidel, obávají se víkendu, kdy by ke sjezdovce mohlo přijet znovu větší množství lidí. "Jsme připraveni je sem nepustit, v případě velkých problémů jsme domluveni s policií, že nám pomůže," řekl Cháb.

Uzavřený areál podle něho přišel zatím na obratu o dva miliony korun. Vánočních prázdniny přitom obvykle dělají 30 až 40 procent tržeb. Současný omezený provoz umožní úhradu alespoň některých faktur, řekl Cháb.

Na lyžích mohli sjezdovku lidé sjíždět naposled 26. prosince loňského roku. Několik dnů před tím to nedovolovalo příliš teplé počasí a déšť. Teď jsou podle Chába podmínky ideální. Ve středu a čtvrtek nasněžilo 25 centimetrů přírodního sněhu, které vylepšily vrstvu technického sněhu vysokou 30 až 70 centimetrů.