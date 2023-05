Sjezdařům začne Světový pohár kvůli klimatu o týden později

Dubrovník - Sezona Světového poháru v alpském lyžování začne 28. října, o týden později než obvykle, ale tradičně na ledovci v Söldenu. Mezinárodní lyžařská federace (FIS) termín posunula podle agentury APA kvůli změnám klimatu. Do kalendáře přibyla dvě nová střediska: v Kanadě Mont Tremblant nahradil Lake Louise a muži se poprvé představí v Hochgurglu v Rakousku. FIS to oznámila po pátečním zasedání v Dubrovníku.

Do předběžného kalendáře se vrátily závody žen v Jasné v Nízkých Tatrách a také ve Val di Fassa v Dolomitech. Lyžařky včetně Ester Ledecké se mohou těšit na návrat rychlostních disciplín do Val d'Isere a Garmisch-Partenkirchenu, v mužském rozpisu jsou opět Bansko a Kvitfjell. Seriál SP vyvrcholí v rakouském Saalbachu, program finále bude rozšířen do dvou týdnů.