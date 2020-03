Sjezdařka Weiratherová ukončila ve 30 letech kariéru

Vaduz - Lichtenštejnská sjezdařka Tina Weiratherová se po aktuální předčasně ukončené sezoně Světového poháru už na lyže nevrátí. Třicetiletá specialistka na superobří slalom, v němž na olympijských hrách v Pchjongčchangu vybojovala bronz za nečekanou šampionkou Ester Ledeckou, dnes oznámila ukončení kariéry.

"Měla jsem superúžasnou kariéru, přestože nijak zvlášť dobře nezačala," připomněla Weiratherová sedm operací kolena, které musela podstoupit do svých 21 let. V takřka desetiminutovém vzkazu fanouškům proto podstatnou část věnovala poděkování lékařům, kteří ji opakovaně dávali dohromady. "Dala jsem do toho všechno, abych svůj potenciál využila na maximum. A ne, nejsem těhotná," dodala.

Dcera lichtenštejnské lyžařské legendy a dvojnásobné olympijské vítězky Hanni Wenzelové a rakouského mistra světa ve sjezdu Hartiho Weirathera vyhrála ve Světovém poháru devět závodů a dvakrát získala křišťálový globus za celkové prvenství v super-G. Na mistrovství světa 2017 vybojovala ve své nejoblíbenější disciplíně stříbro, o rok později na olympiádě přidala bronz.