Lake Louise (Kanada) - První sjezd nové sezony Světového poháru vyhrál v Lake Louise Rakušan Max Franz. Devětadvacetiletý lyžař, který bude v únoru v Aare obhajovat bronz na mistrovství světa, vyrazil se startovním číslem 1 a jeho čas už nikdo nepřekonal.

Další dvě místa obsadili Italové Christof Innerhofer a Dominik Paris. Innerhofer s dvojkou využil rovněž výborných podmínek na čisté trati a na Franze ztratil 28 setin.

"Chtěl jsem to pustit, co to jen půjde, ale že se mi to až takhle povede, to je šílené. Jednička na startu vždycky dodá ještě energii," řekl Franz po druhém vítězství v SP v kariéře. V prosinci 2016 vyhrál sjezd ve Val Gardeně.

V Lake Louise pojedou muži v neděli super-G. V příštím týdnu se v tomto kanadském středisku představí ženy a poprvé v akci bude i Ester Ledecká. První trénink je na programu v úterý.