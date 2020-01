Sjezd v Kitzbühelu ovládli po šesti letech domácí

Kitzbühel (Rakousko) - Rakušan Matthias Mayer vyhrál slavný sjezd Světového poháru v Kitzbühelu a postaral se o první úspěch domácího závodníka na legendárním Hahnenkammu po šesti letech. Nadšení rakouských fanoušků ještě podtrhl Vincent Kriechmayr, který se podělil o druhé místo se Švýcarem Beatem Feuzem. Za Mayerem zaostali o 22 setin sekundy.

"Neznám větší blaho, to musím říct. Vyrazit vstříc těm tisícovkám lidí, být ve vedení, to je prostě neuvěřitelné. Už nahoře je spousta fanoušků, všichni mi fandili a oslavovali. Hrozně jsem se na tu jízdu těšil, bylo to neuvěřitelné," radoval se v cíli dvojnásobný olympijský vítěz.

Posledním Rakušanem, který na sjezdovce Streif vyhrál sjezd, byl v roce 2014 Hannes Reichelt. "Když se podaří vyhrát v Kitzbühelu, je to mimořádně skvělé. Člověk na tom tvrdě pracuje a je úžasné, když to vyjde," dodal Mayer, jenž oslavil osmé vítězství v SP.

Společně s Kriechmayrem se v 80. ročníku Hahnenkammu postarali o osmý double Rakušanů. Naposledy v roce 2001 vedl dokonce trojnásobný triumf domácích sjezdařů Hermann Maier před Hannesem Trinkelem a Stephanem Eberharterem, který se o třetí místo dělil s Američanem Daronem Rahlvesem.

Muži - sjezd: 1. Mayer 1:55,59, 2. Kriechmayr (oba Rak.) a Feuz (Švýc.) oba -0,22, 4. Clarey -0,27, 5. Muzaton (oba Fr.) -0,31, 6. Jansrud (Nor.) -0,67, 7. Baumann (Něm.) -0,83, 8. Bennett (USA) -0,89, 9. Kilde (Nor.) -0,90, 10. Janka (Švýc.) -0,93.

Průběžné pořadí sjezdu (po 6 z 10 závodů): 1. Feuz 480 b., 2. Paris (It.) 384, 3. Mayer 300, 4. Kriechmayr 254, 5. Kilde 227, 6. Clarey 212.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 44 závodů): 1. Kilde 700, 2. Mayer 692, 3. Kristoffersen (Nor.) 691, 4. Pinturault (Fr.) 642, 5. Feuz 577, 6. Paris 556, ...124. Zabystřan (ČR) 12.