Aare (Švédsko) - Sjezd mužů na mistrovství světa v Aare skončil dvojnásobným triumfem Norska. Kjetil Jansrud porazil o pouhé dvě setiny sekundy Aksela Lunda Svindala a oplatil mu porážku z loňských olympijských her v Pchjongčchangu. Bronz získal Rakušan Vincent Kriechmayr. Vítěz lednového sjezdu ve Wengenu vytlačil ze stupňů vítězů obhájce titulu Švýcara Beata Feuze.

Šestatřicetiletý Svindal měl při svém posledním velkém závodě blízko k šestému zlatu ze světových šampionátů. To první získal ve sjezdu právě v Aare před dvanácti lety, poslední v roce 2013 ve Schladmingu. O zlaté loučení ho připravil krajan Jansrud, který předvedl jízdu na samé hranici rizika a k triumfu v super-G na olympiádě v Soči přidal ve 33 letech i první zlato na mistrovství světa.

Přitom v této sezoně ve sjezdu Jansrud nijak nezářil a ve Světovém poháru neskončil ani jednou v první desítce. Mnohem větší ambice měl ve Švédsku v super-G, kde byl dvakrát na stupních vítězů, ale v Aare skončil ve středu až dvaadvacátý. Dnes vyhrál i s bandáží na ruce, na níž si před necelými třemi týdny při tréninku zlomil dva prsty.

Závod byl kvůli mlze o hodinu odložen a i poté čekaly sjezdaře extrémní podmínky s hustým sněžením a špatnou viditelností. České trio se seřadilo v páté desítce celkového pořadí. Nejlepší jízdu předvedl Jan Zabystřan na 46. místě.

Muži - sjezd: 1. Jansrud 1:19,98, 2. Svindal (oba Nor.) -0,02, 3. Kriechmayr (Rak.) -0,33, 4. Feuz (Švýc.) -0,44, 5. Mayer (Rak.) -0,65, 6. Paris (It.) -0,74, 7. Thomsen (Kan.) -0,75, 8. Kilde (Nor.) -0,82, 9. M. Caviezel (Švýc.) a Bennett (USA) oba -0,83, ...46. Zabystřan -3,35, 48. Klinský -3,74, 50. Berndt (všichni ČR) -4,08.