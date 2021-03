Sjezd ČSSD se v dubnu uskuteční on-line formou

Praha - Volební sjezd ČSSD se 9. a 10. dubna bude konat on-line formou, řekl novinářům předseda sociálních demokratů Jan Hamáček (ČSSD). Vicepremiér Hamáček, který se chystá obhajovat funkci lídra strany, by preferoval osobní jednání, neumožňuje to však podle něj epidemická situace kolem covidu-19. Strana původně kvůli pandemii sjezd posunula z ledna, protože doufala v to, že situace v dubnu už umožní delegátům sejít se osobně v Hradci Králové.

Hamáček řekl, že sjezd osobní formou uspořádat nelze. "Je svolaný na 9. a 10. dubna a je možné ho provést jen on-line. Samozřejmě bych preferoval osobní účast, je vždy lepší si vše vyříkat napřímo, bohužel aktuální situace neumožňuje svolat sjezd napřímo," uvedl Hamáček na tiskové konferenci v sídle ČSSD v pražském Lidovém domě.

Strana na webová jednání postupně přešla i u jiných orgánů. V příštích týdnech se uskuteční on-line i krajské konference, které nominují delegáty a také své kandidáty do čela strany.

Přes internet se uskutečnil na konci ledna například sjezd Zelených, kteří jednají s ČSSD o spolupráci ve volbách. On-line se konalo i jednání celé členské základny Pirátů. Sjezd opakovaně odkládá KSČM, lidovci sjezd plánovaný na letošní květen posunuli o rok. Hnutí ANO v listopadu odložilo republikový sněm z letošního ledna na neurčito, v polovině února pak na dálku rozhodlo o prodloužení funkčního období vedení a dalších orgánů hnutí o rok do 17. února 2022.

ČSSD termín sjezdu posunula loni v listopadu, hlavním důvodem byla právě snaha, aby se mohli delegáti dostavit osobně. Sjezd má zvolit nové vedení a hodnotit nevydařené výsledky loňských krajských a senátních voleb.