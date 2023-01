Sjezd ČSSD bude hlasovat o nových stanovách a probere plán na návrat do Sněmovny

Praha - Tříletý plán na návrat sociální demokracie do Sněmovny či návrh nových stanov představí sobotnímu mimořádnému sjezdu ČSSD její předseda Michal Šmarda. Bývalá vládní strana bude také vybírat náhradníka za bývalého ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který loni z osobních důvodů rezignoval na funkci místopředsedy sociální demokracie. Šmarda to před sjezdem řekl ČTK.

Šmarda chce na sjezdu složit účty za první rok ve funkci předsedy ČSSD, kterým se stal v prosinci 2021. "Věnovali jsme se především vnitřní reformě strany, řešení dluhů," shrnul dosavadní působení nynějšího vedení bývalé vládní strany. Loňský rok z toho důvodu považuje za "rok nula" a "velký úklid" před novým startem. "Rádi bychom členům sociální demokracie představili naši koncepci na příští tři roky, jak vrátit ČSSD zpět do Sněmovny," uvedl.

Předložení nových stanov do jednoho roku přislíbil Šmarda členům při svém zvolení. Návrh by měl podle něj zjednodušit strukturu a procesy uvnitř strany a umožnit členům co nejvíce se podílet na chodu sociální demokracie. "Návrh máme ve třech variantách, jedna je zcela revoluční, druhá kompromisní, třetí záchranná, abychom přijali pár technických změn, které jen odstraní chyby stávajících stanov," uvedl.

Šmarda je příznivcem revoluční verze stanov, ale je připraven na jakékoliv rozhodnutí sjezdu. V případě schválení největších změn by příště předsedu místo delegátů sjezdu vybírali všichni členové strany. "Mám rád přímé volby, jednoduchou organizační strukturu," řekl Šmarda. ČSSD bude mít nejdemokratičtější stanovy ze všech stran v Česku, pokud delegáti zvolí jednu z prvních dvou variant, dodal.

Řádný volební sjezd musí sociální demokracie kvůli konci mandátu volených funkcionářů svolat na listopad či prosinec tohoto roku. Nyní o víkendu budou delegáti v brněnském hotelu Passage volit jednoho člena grémia místo Petříčka, který opustil nejužší vedení ČSSD na konci října z osobních důvodů. Kandidáti na uvolněné místo se přihlásí až na sjezdu, musí k tomu získat na místě podporu alespoň deseti delegátů. Šmarda by si ve vedení přál někoho se zkušenostmi z reálné politiky.

ČSSD jako vládní strana předloni se ziskem 4,65 procenta hlasů nepřekročila poprvé za dobu samostatné ČR zákonnou pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny. Přišla tím mimo jiné o převážnou část příjmů od státu. Šmarda i kvůli tomu před zvolením slíbil řešit závazky strany. "Zbavili jsme se drtivé většiny dluhů, dejme tomu 90 procent. Uspořili jsme 80 procent nákladů," zmínil s odkazem na změny v organizační struktuře a úbytek zaměstnanců.