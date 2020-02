Sivok chce s partnerem koupit českobudějovické Dynamo

České Budějovice - Kapitán českobudějovických fotbalistů a bývalý reprezentant Tomáš Sivok chce odkoupit klub, v němž nyní působí. Dynamo by rád získal s partnerem, jehož nespecifikoval. Sivok proto nyní jedná se současnými majiteli českobudějovického klubu o možné transakci. Šestatřicetiletý hráč to dnes řekl na tiskové konferenci před začátkem jarní sezony.

"Předložili jsme konkrétní nabídku na odkoupení klubu. Pokud by byla šance Dynamo převzít, byl bych moc rád," uvedl Sivok. Dodal, že kromě zmiňovaného partnera mu s možným vstupem do majetkových struktur jihočeského klubu pomáhají i dva fotbalisté. Jedním z nich je současný brankář Dynama Jaroslav Drobný a druhým pak bývalý hráč klubu Tomáš Řehoř. "Pracujeme na tom tři měsíce a byl bych moc rád, aby to dobře dopadlo," uvedl Sivok.

Bývalý hráč Sparty, italského Udine nebo Besiktase Istanbul se vrátil na jih Čech loni na podzim. Je odchovancem klubu, který opustil na začátku 21. století. "Mám chuť po návratu tady něco budovat," řekl.

Dodal, že se nejedná o krátkodobý projekt. Podle něj by se efekt ukázal v horizontu několika let. "Ambice jsou vysoké. Můj cíl je hrát (evropské) poháry. Vybudovat tady akademii, která bude produkovat dobré hráče, jako tomu bylo v minulosti," řekl Sivok.

České Budějovice chtějí navázat na povedený podzim

Fotbalisté Českých Budějovic chtějí v jarní části ligové sezony navázat na nečekaně povedený podzim, po němž jim patří osmé místo v tabulce. Trenér David Horejš by považoval za splněný sen, pokud by se nováčkovi soutěže podařilo probojovat do první šestky, která si zahraje nadstavbovou skupinu o titul. Záchranu kouč označil za povinnost. Tým vstoupí do jara s pěti novými hráči.

"Chtěli bychom navázat na výkony z podzimní části. Fanoušky náš fotbal bavil, chodili v hojném počtu a to je náš cíl i do druhé půlky sezony. Kdyby se nám podařilo uhrát první šestku, je to splněný sen. Kdyby se nám podařilo skončit do 10. místa, tak si myslím, že by to byl krásný počin pro nováčka. A záchrana je pro nás povinnost, protože si tady chceme tu ligu udržet," řekl na tiskové konferenci Horejš.

Jihočeši v zimní přestávce získali na přestup chorvatského brankáře Ivana Sušaka, obránce Miloše Kopečného z Hradce Králové, z maďarské Újpesti přišel slovenský záložník Karol Mészáros. Navíc v Českých Budějovicích budou hostovat levý bek či záložník Denis Granečný (Ostrava) a středopolař Pavel Šulc (Plzeň).

"Kádr je široký. Ale jestli je silnější, než byl na podzim, to se teprve ukáže. Přivedli jsme kluky, kteří by měli mít na základní sestavu. Ale musí si o tu roli v mužstvu říct svými výkony," uvedl Horejš.

Jihočechy v zimní přestávce opustili převážně hráči, kteří se neprosadili do základní sestavy. Navíc v klubu většinou hostovali. V Českých Budějovicích tak například skončilo epizodní působení Zinedina Mustedanagiče, Ubonga Ekpaie nebo Dzona Delargeho. Na hostování do Plzně odešel brankář Jindřich Staněk.

Podle Horejše se mužstvo povedlo doplnit podle jeho představ. I když Šulc a Granečný se k týmu připojili až v závěru přípravy. "Samozřejmě byli i hráči, které se nám nepodařilo přivést. Hodně jsme stáli například o Radima Breiteho z Liberce. Ale musíme respektovat i možnosti našeho klubu," uvedl Horejš, jehož svěřenci vstoupí do jarní části páteční domácí předehrávkou s Mladou Boleslaví.