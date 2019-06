Sivok chce mít do konce července jasno, zda bude hrát za Dynamo

České Budějovice - Obránce Tomáš Sivok dnes začal trénovat s fotbalisty Českých Budějovic, prioritou pro něj ale stále zůstává setrvání v zahraničí. Po konci v izraelském Maccabi Petah Tikva čeká na zajímavou nabídku z ciziny. Pokud by se pětatřicetiletý bývalý reprezentační kapitán rozhodl pro návrat do Česka, zůstal by v Dynamu, týmu nováčka nejvyšší soutěže. Jasno chce mít do konce července.

"Měli jsme několik pohovorů s (generálním manažerem) Martinem Vozábalem i (trenérem) Davidem Horejšem. Moje situace je taková, že bych chtěl zůstat v zahraničí. A to z hlediska fotbalového i osobního. Chtěl bych se posouvat dál, poznat novou mentalitu, řeč," citoval Sivoka klubový web.

"Důležité je, abych mohl mít s sebou svoji rodinu, takže ten výběr není široký. Pokud bych se měl vrátit, tak jedině do Dynama. Měl jsem i další nabídku z Česka, ale o žádném jiném českém klubu nepřemýšlím," doplnil Sivok, který v Budějovicích začal profesionální kariéru.

Jasno by chtěl mít do poloviny prázdnin. "Většina transferů se dělá během července, takže věřím, že do konce července bude rozhodnuto. Vím, že to pro vedení není moc příjemná situace. Ale vyjasnili jsme si to a dali mi šanci s týmem trénovat," řekl Sivok, jenž v Česku působil naposledy před 11 lety ve Spartě.

"Chci se dobře rozhodnout. Nejsem člověk, který by často střídal kluby. Musím také koukat na rodinu, aby děti mohly chodit někde do školy, a po půlroce jsem neodešel jinam. Měl jsem jednu nabídku, ale právě nebylo možné, aby tam se mnou byla moje rodina. Proto jsem ji odmítl," doplnil bývalý hráč Sparty Praha, Udine, Besiktase Istanbul či Bursasporu.

O návratu na Letnou, kde získal tři ligové tituly, neuvažuje. "Je pravda, že v Česku jedině Dynamo nebo Sparta. Ale v současné situaci to nepřipadá v úvahu. Myslím, že na Spartě mají svých problémů dost. Ale pod vedením Tomáše Rosického věřím, že se vše povede dát do pořádku, i když to možná bude chvíli trvat," prohlásil hráč s 64 starty za reprezentační A-tým.