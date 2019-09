Sivok byl při premiéře vyloučen a Budějovice v Ostravě prohrály

Ostrava - První ligový start po návratu do Českých Budějovic bývalému reprezentačnímu kapitánovi Tomáši Sivokovi nevyšel. Pětatřicetiletý stoper byl v nastavení dnešního utkání devátého kola vyloučen a Jihočeši v Ostravě prohráli 1:2. Domácí Baník poslali do vedení Martin Fillo s Damem Diopem, za hosty v závěru snížil Michael Rabušic.

Sivok se do Českých Budějovic vrátil po jedenácti letech v zahraničí a v dresu Dynama se v ligovém duelu představil po 16 letech. Několik navrátilců představila i Ostrava, když se v sestavě po zranění objevil obránce Stronati a kapitán Baroš, jenž byl mimo hru šest týdnů.

Baník nováčka od počátku zatlačil. Převaha domácích byla čtvrthodinu územní, pak ale přišly i šance. Po rohovém kopu Hrubého se po vedoucím gólu natahoval ve skluzu Procházka, ale pár decimetrů mu chybělo. Další možnost měl ve 21. minutě Diop, ale odražený balon poslal z dobré pozice vedle brány.

Už o minutu později Baník pronikl jihočeskou defenzívou rychlou kombinační akcí. Po Barošově přihrávce centroval zleva na malé vápno Hrubý, ale Diop ani Reiter balon do prázdné brány dopravit nedokázali.

Dynamo odolávalo 43 minut. Pak se Fillo na zadní tyči hlavičkou opřel do ideálního centru De Azeveda a mohl oslavit svůj padesátý gól v nejvyšší soutěži.

Baník ovládal dění na hřišti i ve druhém poločase. Jeho vedení zdvojnásobil Diop, který v 54. minutě mohl přihrávat lépe postavenému spoluhráči, ale nakonec hostujícího brankáře Staňka překvapil z šestnácti metrů střelou k tyči.

Poté se jako jediná komplikace Ostravy dlouho jevilo zranění brankáře Laštůvky, kterého na posledních dvacet minut musel vystřídat Budinský. Jenže devět minut před koncem po chybě domácí obrany šel sám na bránu Rabušic a domácího gólmana technicky obstřelil.

Z podobné situace mohl na druhé uklidnit Ostravu Smola, ale těsně minul. Ostrava však třetí domácí výhru v řadě uhájila a pomohlo jí k tomu i vyloučení Sivoka, který v nastavení dostal druhou žlutou kartu.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "V první půli jsme měli více situací, ale jen Fillo to v závěru krásně dohrál. Když jsme přidali druhý gól, vypadalo to, že už to dohrajeme. Třetí gólem bychom soupeře zlomili, bohužel se to nepovedlo a přišla smůla. Soupeř snížil na 1:2, ale na závěr jsme tam dali vysoké hráče a vítězství jsme udrželi."

David Horejš (trenér Českých Budějovic): "Baník byl ze začátku lepší. My jsme nebyli aktivní, řešili jsme situace zbrkle a nechali jsme si na konci poločasu dát zbytečný gól. Ve druhé půli už se naše hra zlepšila, naši hru oživil Delarge. A gól na 1:2 nás nakopl. Baník znervózněl, bohužel jsme situace už nedokázali využít. Sivok akorát zatleskal a rozhodčí hned tasil kartu, přišlo mi to směšné. Ten kluk se dva měsíce připravuje, je mi ho líto. Místo, abychom si vážili hráčů jako Baroš nebo Sivok, kteří něco v kariéře dokázali... Tohle mě mrzí a přijde mi to smutné."

Baník Ostrava - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0)

Branky: 43. Fillo, 54. Diop - 81. Rabušic. Rozhodčí: Pechanec - Caletka, Ratajová. ŽK: Jánoš - Havel, Sivok, Čavoš, Javorek, Novák, Horejš (trenér). ČK: 90.+1 Sivok. Diváci: 8472.

Ostrava: Laštůvka (69. Budinský) - Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter, Jánoš, Hrubý (87. Šindelář), De Azevedo - Diop, Baroš (72. Smola). Trenér: Páník.

Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Čavoš , Havelka (60. Rabušic) - Brandner (79. Mršič), Javorek, Schranz - Ledecký (46. Delarge). Trenér: Horejš.