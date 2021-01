Situace ve středočeských nemocnicích je nyní asi nejhorší, říká hejtmanka

Praha - Situace ve středočeských nemocnicích v souvislosti s covidem-19 je podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) nyní asi nejhorší, jaká kdy byla. Hospitalizovaných je 455 lidí, z toho 96 na odděleních intenzivní péče. Zátěž zdravotníků je ohromná, řekla Pecková novinářům.

Záchranáři mají podle hejtmanky 450 až 500 výjezdů denně, za běžného stavu to bývá kolem 300. Pod velkým tlakem jsou také nemocnice. "V nich je asi teď současně nejhorší stav, co kdy byl. Zátěž zdravotníků je opravdu velmi velká," uvedla hejtmanka. Podle ní přibývá nemocných mezi lidmi staršími 65 let.

Radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) uvedl, že v pěti krajských nemocnicích je nyní 219 zdravotníků pozitivních nebo v karanténě. "Tato čísla ukazují, že epidemie skutečně nepolevuje, i když celorepubliková čísla klesají. Nemocnost je ještě stále poměrně vysoká," dodal.

Hejtmanku překvapilo i zjištění, že každý nakažený je v hlášeních vykazován jako uzdravený po 20 dnech od prvního pozitivního testu. Realita je podle ní jiná. Poukázala na to, že nemocní ve špatném stavu se do nemocnic dostávají třeba desátý nebo dvanáctý den. Jsou-li na ventilaci, setrvávají tam o mnoho dní, někdy i týdnů déle. Podle statistik jsou přitom považováni za uzdravené, ač třeba dál leží na přístrojích v nemocnici.

Čísla v hlášeních se tak podle Peckové od skutečnosti mohou lišit o 30 až 40 procent. "To znamená, že situace v nemocnicích je mnohem horší, než nám vychází z dat," upozornila.

Nejvíc ohnisek koronaviru je podle Peckové v zařízeních sociálních služeb, a to v 53, dále ve 25 školských a 12 zdravotnických zařízeních. V sociálních zařízeních je nyní nemocných 151 klientů a 122 zaměstnanců. Ohnisko je i v jednom dětském domově. Hejtmanka ocenila, že se podařilo významně navýšit počet vojáků pomáhajících v nemocnicích a sociálních zařízeních, kterých je nyní 78.