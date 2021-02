Situace v nemocnicích v Královéhradeckém kraji je kritická

Hradec Králové - Z přetížené krajské nemocnice v Náchodě dnes záchranáři odvezli 15 pacientů s covidem-19 do nemocnic na Moravě. Další dva pacienty přemístili do Fakultní nemocnice (FN) Hradec Králové. Situace v nemocnicích v Královéhradeckém kraji je kvůli epidemii koronaviru kritická. Nemocnice v regionu jsou na hraně lůžkové kapacity, pacienty proto transportují i do okolních krajů. Přibývá pacientů v těžkém stavu a pacientů v mladším věku. ČTK to dnes sdělili zástupci hejtmanství.

O pacienty s covidem pečují v kraji FN Hradec Králové, pět krajských nemocnic a soukromá ve Vrchlabí.

"Z důvodu uvolnění kapacity covidových lůžek jsme dnes byli nuceni nechat z náchodské nemocnice převézt celkem 17 hospitalizovaných covid pozitivních pacientů. Dva převezla záchranná služba do hradecké FN a celkem 15 mimo region do Jihomoravského kraje," řekl ČTK hejtman Martin Červíček (ODS).

Na převozu patnácti pacientů z náchodské nemocnice do zdravotnických zařízení v Kyjově, Boskovicích a Brně se podíleli zdravotníci pražské záchranky (ZZS HMP). Zdravotní stav pacientů byl dnes středně závažný, většině byla poskytována kyslíková terapie, uvedli dnes zástupci ZZS HMP.

Pražská záchranná služba vedle doprovodného a koordinačního vozidla poskytla pro transport do nemocnice v Kyjově speciálně upravené vozidlo Fénix, ve kterém dnes krátce před 22:00 odjelo devět pacientů. Odpoledne převezly sanity hradeckých krajských záchranářů do Boskovic čtyři pacienty a do Brna dva.

"Zařízení už nárůst covid pozitivních pacientů kapacitně nezvládají a trend nárůstu nevypadá příznivě. Velkým problémem nepříznivé epidemické situace v našem kraji bude velmi pravděpodobně větší výskyt britské mutace virů," uvedl dnes Červíček.

Od 27. ledna do 6. února bylo v kraji zkušebně odebráno 696 vzorků na detekci mutace viru, z toho 44 procent bylo pozitivních na covid. "Z nich 72 procent vykazovalo nějakou mutaci na zkoumaném genu. Stále čekáme na potvrzené výsledky Státního zdravotního ústavu, ale i na vyhodnocení ministerstva zdravotnictví k případnému šíření v našem regionu," uvedl dnes hejtman. SZÚ do 5. února potvrdil výskyt takzvané britské mutace v 75 vzorcích. Vědci odhadují, že v některých regionech, zejména těch postiženějších, jako je Královéhradecký a Karlovarský kraj, může jít o výskyt v desítkách procent. Odhadují, že mutace převládne v celé zemi do několika týdnů.

V nemocnicích v kraji je 663 covidových lůžek, z toho 131 určených pro intenzivní péči. "Situace v nemocniční péči napříč krajem je kritická. Lůžkové kapacity, které jsou na maximu možného, jsou skoro vyčerpané," uvedl radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink (HDK).

Podle mluvčí krajských nemocnic Lucie Chytilové další možnosti na rozšíření kapacit jsou téměř nemožné, narážejí na personální možnosti. "Rezerva v řádu jednotek lůžek je pouze v krajské Oblastní nemocnici Jičín," uvedla Chytilová.

Nemocnice řeší situaci překlady pacientů na lůžka následné péče, to ale jde jen u těch hospitalizovaných, u nichž to zdravotní stav dovoluje.

Dnes bylo v krajských nemocnicích téměř 360 pacientů s covidem, více než 60 potřebovalo intenzivní péči. V kraji přibývá pacientů v těžkém stavu, nemocnice jsou proto nuceny poskytovat intenzivní péči i mimo JIP, na standardních lůžkách.