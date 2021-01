Karlovy Vary - Situace v nemocnicích v Karlovarském kraji zůstává kritická. Podle aktuálních informací ministerstva zdravotnictví nejsou k dnešku žádná volná místa na jednotkách intenzivní péče pro pacienty s koronavirem. V nejvytíženějších nemocnicích v Chebu a v Karlových Varech leží k dnešku 140 pacientů s covidem-19, nejvíce od propuknutí epidemie. Pacienty musí nemocnice dál převážet, zjistila ČTK.

V posledním týdnu evidovalo ministerstvo v nemocnicích okolo 210 až 250 pacientů s koronavirem. Počet pacientů ale stále od ledna roste. Zatímco na začátku roku měla karlovarská nemocnice 42 pacientů s covidem a chebská nemocnice 19, k dnešku v karlovarské nemocnici leží 90 nakažených a v Chebu 50. Na oddělení ARO a JIP nemocnice Karlovy Vary je dnes 19 lidí s covidem a dalších 71 na standardních lůžkách, v chebské nemocnici vyžaduje intenzivní péči 11 pacientů a na ostatních lůžkách leží dalších 39.

Podle ministerstva jsou na oddělení ARO a JIP k dnešku volná jen tři procenta, nejsou žádná volná lůžka pro pacienty s covidem, pro ostatní jsou volné tři. Ubývá volných lůžek s kyslíkem na ostatních oddělení. K dnešku je tam 19 lůžek pro covidové pacienty volných a 42 lůžek pro ostatní pacienty. Jde tak o deset procent kapacity těchto lůžek v kraji.

"Převozy pokračují dál, nic jiného nám nezbývá. V kraji už není kapacita, co se týče intenzivní péče," řekl ČTK mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký. S převozy pacientů do vzdálenějších nemocnic pomáhá vrtulník armády. V minulém týdnu převážel lidi s covidem nejčastěji do jižních Čech a na Vysočinu. Pacienty nevyžadující intenzivní péči přemisťují lékaři do covidových center v Mariánských Lázních a v Nejdku.

Chebská nemocnice musí nárůst počtu pacientů řešit i tak, že další oddělení přetváří na covidová. Novou covidovou stanici vytvořili na oddělení šestinedělí, které vedení z důvodu potřeby zdravotníků na jiných místech dočasně uzavřelo. "Oddělení slouží primárně pro pacienty určené k překladu, či lehčí stabilní formy onemocnění. Lékaři byly dislokování z gynekologie a porodnictví, chirurgie z dětského oddělení," řekl Podracký.

Nemocnice se kvůli koronavirové epidemii potýkají s nedostatkem personálu, především zdravotníků. Na výpomoc do nemocnic a pobytových sociálních služeb nasadila armáda 36 vojáků. V Nemocnici Cheb pomáhá osm vojáků, v Nemocnice Karlovy Vary šest, v Nemocnici Ostrov pět a v Nemocnici Sokolov dva. Nemají ale zdravotnické vzdělání, jsou k dispozici lékařům i sestrám při pomocných pracích. Nemocnice požádali o prodloužení jejich pomoci.

Asi nejvytíženější vzhledem ke kapacitám personálu je chebská nemocnice. Na pomoc tam přišly zdravotní sestry z Lázní Kynžvart, které pomáhají i s covidovým pacienty. Slouží tam také zdravotníci z karlovarské nemocnice. Vedení nemocnice a města Cheb dále žádá bývalé i současné zdravotní sestry, aby přišly vytíženému personálu na pomoc.

V Karlovarském kraji se aktuálně s nemocí covid-19 léčí 4467 nemocných. Dosud se v regionu nakazilo 22.359 lidí. S covidem zemřelo již 621 lidí, 30 procent od začátku roku.