Situace v Nemocnici Sokolov je kritická, přibývá britská mutace

Sokolov - Situace v přeplněné sokolovské nemocnici se nezlepšuje, počet nově přijatých pacientů s covidem-19 dál roste. Navíc se zhoršuje jejich zdravotní stav a přibývá mladších pacientů. Zatímco na začátku února měla nemocnice 70 pacientů s koronavirem a byla na hranici možností, v posledních dnech se zdravotníci starají téměř o sto infikovaných. Situaci zhoršuje zejména britská mutace, která postihuje až 80 procent pacientů sokolovské nemocnice, řekl dnes ČTK lékařský ředitel sokolovské nemocnice Andrej Farkaš.

K dnešku leží na covidových jednotkách sokolovské nemocnice 97 infekčních pacientů s covidem, 18 z nich vyžaduje intenzivní péči, zbytek je na standardních lůžkách. Dosud nejvíce pacientů měla nemocnice po víkendovém návalu v pondělí, a to 99. V sobotu přijala 25 nakažených, v neděli 18. Nemocnice již musela dvakrát na půl dne zastavit příjem pacientů, o které se musely postarat ostatní nemocnice.

"Situace s ohledem na infekci koronaviru je v posledních dvou týdnech pořád stejná. I když jsme si mysleli minulý týden, že je infekce v kraji na ústupu, není to pravda, čísla jsou stále vysoká a stoupají. Snad už jsme na vrcholu epidemie a čekáme na světlo na konci tunelu," řekl Farkaš.

Z celkového počtu nakažených v sokolovské nemocnici tvoří asi dvě třetiny senioři a jednu třetinu mladší lidé, v průměru okolo 40 let, kteří navíc stále častěji vyžadují intenzivní péči. Průměrná doba pobytu infekčního pacienta na intenzivní péči se pohybuje kolem deseti až 14 dnů. Poté jsou mnozí, protože stále potřebují přísun kyslíku, odkládáni do následné péče do covidových center v Mariánských Lázních a v Nejdku. Situaci nedokážou zlepšit ani převozy nakažených mimo kraj, protože jich lze provést kvůli vyčerpané kapacitě ostatních nemocnic v zemi jen málo.

Šíření koronaviru v takové míře je podle Farkaše zapříčiněno jeho mutací, která je nakažlivější a agresivnější. Podle něj byla do země zavlečena především cestováním a postihuje i mladší lidi. "Spousta pacientů se tak dostane ze standardních lůžek na intenzivní péči. Britskou mutaci poznáme i z příznaků, které pacient jeví, i ze snímku plic, dokážeme určit, že se nejedná o klasický covid," řekl Farkaš. Britskou mutaci zjistili zdravotníci sokolovské nemocnice až u 80 procent pacientů.

Nemocnice navíc naráží na omezenou kapacitu zdravotnického personálu. "Na vrchní kapacitě našich zaměstnanců už jsme několik měsíců, nicméně navyšujeme kapacity lůžek, bereme naše reprofilizovaná lůžka téměř ze všech oddělení," řekl lékařský ředitel. Zdravotníci jsou ale již psychicky i fyzicky vyčerpaní, vzhledem k rozsahu nákazy v kraji často musejí zajišťovat péči v nemocnici i o své známé nebo rodinné příslušníky.

Úmrtnost pacientů v sokolovské nemocnici je nyní až čtyřnásobně vyšší než v době před epidemií. Stále častěji umírají i mladší pacienti, kteří měli vážný průběh nemoci. "Lidé umírají na zápal plic s přidruženým onemocněním. U mladších lidí se jedná hlavně o diabetiky, hypertoniky a s poruchou imunitního systému," uvedl Farkaš.

V Karlovarském kraji jsou volná lůžka podle dat ministerstva zdravotnictví jen ze tří procent celkové kapacity, standardních lůžek s kyslíkem je volných sedm procent.