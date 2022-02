Situace v dodávkách proudu se po větru uklidňuje, foukat bude znovu

Praha - V Česku se po silném čtvrtečním větru situace na železnici a v dodávkách elektřiny uklidňuje. Bez proudu bylo ráno ale stále asi 12.000 odběratelů. Energetici předpokládají, že se jim poruchy podaří odstranit ještě dnes. Na železnici se v noci obnovil provoz na trati přes Vysočinu, kde nyní jezdí rychlíky mezi Prahou a Brnem, a také koridor z Prahy do Českých Budějovic. Stále ale vlaky nejezdí mezi Chebem a Aší a mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Větrná bude v Česku také dnešní noc a sobota, vítr už by ale podle meteorologů neměl být tak silný. Hladiny řek, které ve čtvrtek vystoupaly kvůli dešti a tání sněhu na povodňové stupně, klesají.

Hasiči v souvislosti s počasím vyjížděli ve čtvrtek od půlnoci do 20:00 v celém Česku k 4756 zásahům. Bylo to třináctkrát víc, než je dlouhodobý denní průměr, uvedla dnes Pavla Jakoubková z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Odstraňovali především tisíce stromů ze silnic i železničních tratí a čerpali vodu ze zatopených domů. Nejvíce práce měli ve středních Čechách.

Velmi silný vítr ve čtvrtek odstřihl od elektřiny statisíce domácností, v jeden okamžik to bylo přes 300.000 odběratelů. Dnes ráno zbývalo připojit k elektrické síti téměř 12.000 odběrných míst. Společnost ČEZ Distribuce měla dnes kolem 07:00 bez dodávek proudu 8000 odběratelů a opraváři řešili šest desítek poruch na vedení vysokého napětí. "V Karlovarském kraji zbývá připojit 2000 domácností, v kraji Pardubickém i Středočeském po tisícovce. V dalších krajích pak již jen stovky domácností," uvedla mluvčí firmy Soňa Holingerová. Distributor EG.D ze skupiny E.ON v noci na dnešek evidoval 3900 odběrných míst bez proudu a 27 poruch na linkách vysokého napětí, řekl ČTK mluvčí společnosti Roman Šperňák. Problémy podle něj přetrvávají mimo jiné na Jindřichohradecku, Žďársku, Blanensku a Boskovicku.

Odklízet se daří i stromy popadané na koleje a trakční vedení, které ve čtvrtek zastavily vlaky na desítkách míst. Většina železničních tratí je už zprovozněna, stále ale vlaky neprojedou mezi Chebem a Aší. "Tam je zlomená trakční podpěra, musí se to opravit, zprovoznit se to podaří až zítra (v sobotu), předpoklad je 18:00," uvedla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. Na Vysočině zbývá zprovoznit trať mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem a regionální doprava stojí také mezi Hlinskem v Čechách a Chotěboří. Kvůli silnému větru evidovala ve čtvrtek Správa železnic na 150 mimořádných událostí.

Uklidňuje se i situace na vzedmutých řekách. Po čtvrtečním dešti zůstávalo dnes ráno na třetím, tedy nejvyšším povodňovém stupni pouze Labe ve Stanovicích na Trutnovsku. Nejnižší stupeň byl kolem 09:00 ještě na horním Labi ve stanici Brod, na Metuji v Hronově a Krčíně a na Jizeře v Železném Brodě. Hladiny řek by podle meteorologů měly dnes dál klesat. "Pouze ve večerních hodinách v Krkonoších, Jizerských a Orlických horách očekáváme dešťové srážky. Následné vzestupy by již neměly dosáhnout čtvrtečních úrovní," uvedli meteorologové.

Na většině území podle meteorologů také od dnešního do sobotního večera hrozí opět silný vítr. "Ve srovnání se čtvrtkem by měl být vítr o něco slabší," uvedl dnes ráno na facebooku Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Tlaková níže Eunice podle jeho odhadu přinese do nížin nárazy větru o rychlosti 50 až 90 kilometrů v hodině, na horách i kolem 110 kilometrů v hodině.

Bez proudu je kvůli větru ještě asi 12.000 odběratelů, foukat má i zítra

V celém Česku zbývalo dnes ráno připojit k elektrické síti téměř 12.000 odběrných míst, které o dodávky připravil čtvrteční silný vítr. Vplývá to z vyjádření mluvčích distribučních firem. Energetici předpokládají, že se jim poruchy podaří odstranit ještě dnes. Vítr ve čtvrtek přes den připravil o dodávky proudu v jeden okamžik přes 300.000 odběratelů. Větrná bude v Česku také dnešní noc a sobota. Vítr už by ale podle meteorologů neměl mít takovou sílu jako ve čtvrtek.

Společnost ČEZ Distribuce měla dnes kolem 07:00 bez dodávek proudu 8000 odběratelů a opraváři řešili šest desítek poruch na vedení vysokého napětí. "V Karlovarském kraji zbývá připojit 2000 domácností, v kraji Pardubickém i Středočeském po tisícovce. V dalších krajích pak již jen stovky domácností," uvedla mluvčí firmy Soňa Holingerová.

Na odstranění následků vichřice se podílelo na šest stovek energetiků společnosti ČEZ i dalších subdodavatelských firem. "Předpoklad obnovení dodávek je během dopoledních hodin," dodala Holingerová.

Distributor EG.D ze skupiny E.ON v noci na dnešek evidoval 3900 odběrných míst bez proudu a 27 poruch na linkách vysokého napětí, řekl ČTK mluvčí společnosti Roman Šperňák. Problémy podle něj přetrvávají mimo jiné na Jindřichohradecku, Žďársku, Blanensku a Boskovicku.

Také společnost EG.D ujišťuje zákazníky, že na odstranění poruch její technici pracují. Tam, kde firma předpokládala, že se do dnešního rána nepodaří dodávku proudu obnovit, informovala obyvatele prostřednictvím starostů a samospráv, dodal Šperňák.

Silný vítr hrozí na většině území podle meteorologů také od dnešního do sobotního večera. "Ve srovnání se čtvrtkem by měl být vítr o něco slabší," uvedl dnes ráno na facebooku Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Tlaková níže Eunice podle jeho odhadu přinese do nížin nárazy větru o rychlosti 50 až 90 kilometrů v hodině, na horách i kolem 110 kilometrů v hodině.