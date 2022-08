Situace silničních dopravců se mírně zlepšila, většina vyjednala vyšší ceny

Praha - Situace v silniční nákladní dopravě se ve druhém čtvrtletí letošního roku mírně uklidnila. Vedlo k tomu především dojednání vyšších cen dopravců se zákazníky, které reagovaly na rostoucí náklady. Více než 60 procent dopravních firem tak v uplynulém čtvrtletí dosáhla zisku. Rizikem však stále zůstává setrvalý růst cen energií, inflace a vysoké úrokové sazby. Dnes o tom ČTK informovalo sdružení dopravců Česmad Bohemia.

"Po velkém propadu v prvním čtvrtletí se ziskovost firem vrátila ve druhé čtvrtině roku na obvyklou úroveň. Není to na jásání, protože stále téměř 40 procent dopravců musí podporovat výsledky z vlastní dopravní činnosti jinými souvisejícími ekonomickými aktivitami. Je ale vidět, že trh většinově akceptoval vyšší ceny za dopravu. To se stalo všude v Evropě a bez toho by tu už spousta dopravců nebyla," řekl generální tajemník Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř.

Druhé čtvrtletí bylo podle sdružení ve znamení jednání dopravců se zákazníky o cenách. V tom uspěla většina firem. Podle průzkumu sdružení to bylo klíčovým bodem pro hospodaření dopravních firem. Ve druhém čtvrtletí roku tak 62 procent mezinárodních přepravců dosáhlo zisku, což je o 13 procentního bodu více než v prvním kvartále. Ve vnitrostátní dopravě zaznamenalo zisk 61 procent dopravců, což je mezičtvrtletní zlepšení o 26 procentních bodů.

Průzkum sdružení se zaměřil také na hodnocení aktuálních rizik v dopravě. Silniční dopravci podle toho nyní považují za největší riziko nedostatek řidičů. To souvisí i s letní sezónou, kdy je tradičně nedostatek kapacit, způsobený především snížením počtu pracovníků, kteří jsou v době dovolených k dispozici. Druhým rizikem je stále další růst cen pohonných hmot.

Podle Hromíře budou pro další vývoj v dopravě důležitá podzimní vyjednávání o podmínkách u kontraktů na příští rok s významnými zákazníky. "Někteří naši členové vyjadřují z příštího roku obavy. Je pro ně důležité, aby se dařilo jejich zákazníkům, přitom kondice ekonomiky je dost křehká a dodavatelské řetězce stále dobře nefungují," dodal Hromíř.