Praha - Situace po hustém sněžení, které v neděli a dnes ráno zasáhlo některé části Česka, se uklidňuje. Mimo provoz je jen několik úseků silnic a železničních tratí a počet domácností, které zůstaly kvůli sněhu bez proudu, klesl od rána téměř o polovinu na 7700, problémy jsou hlavně na jihu Čech a na Moravě. Také Kladno mohlo díky zklidnění situace ráno zrušit kalamitní stav, který vyhlásilo v neděli.

Úklid následků sněžení pokračuje, například hasiči jen v neděli vyjeli v ČR kvůli tomu k téměř 1200 zásahům, což je sedmkrát více, než je dlouhodobý denní průměr. Většinou odstraňovali stromy a větve, které polámal sníh, a někde pomáhali shazovat sníh ze střech. Toto nebezpečí podle některých radnic přetrvává a uzavřeny byly kvůli tomu park Michalov a městský hřbitov v Přerově nebo Průhonický park u Prahy. Meteorologové nově varují před mrazy, které v noci zasáhnou západní polovinu země. Teploty tam mohou klesnou k minus 12 až minus 15 stupňům Celsia.

Situace se proti neděli zklidnila i v Kladně, kde jsou po sněžení už všechny hlavní tahy průjezdné a hromadná doprava funguje. Z bezpečnostních důvodů zůstává uzavřena nafukovací hala Brjanská, Tenisový areál SK a zimní stadion, jehož střecha je v havarijním stavu. Sníh z ní ale dopoledne odklidili horolezci.

Ve Středočeském kraji jsou podle dostupných informací kvůli popadaným stromům stále uzavřeny silnice v obcích Solenice a Bohostice na Příbramsku. Dálnice D1, D8 a Pražský okruh jsou se zvýšenou opatrností sjízdné.

V Ústeckém kraji zůstává po sněžení nesjízdných několik úseků silnic nižší třídy v Krušných horách. Neprůjezdná je trasa z Telnice do Petrovic, ze Zadní Telnice do Krásného Lesa na Ústecku a z Horní Halže na Měděnec. Už poněkolikáté je od začátku ledna zavřená silnice z Mikulova na Moldavu na Teplicku.

Video: Cesta k hotelu Krušnohorský Dvůr na Cínovci

04.02.2019, 16:45, autor: Vojtěch Hájek, zdroj: ČTK

V Plzeňském kraji jsou kvůli popadaným stromům a větvím dál uzavřeny dva úseky tratí a dvě menší silnice. Na hlavních tazích silničáři úklid dokončili a všechny jsou s opatrností sjízdné. V Jihočeském kraji, kde v některých místech od neděle do dnešního rána napadlo až 30 centimetrů sněhu, je stále přerušen provoz na železnici v úseku Vráž u Písku - Čížová. Na Zlínsku zůstává pro vozidla nad 3,5 tuny nesjízdná silnice třetí třídy mezi Vizovicemi a Loučkou, komunikaci silničáři přes zimu neudržují. Pro osobní vozidla je sjízdná pouze se řetězy.

V dalších regionech se podařilo všechny nesjízdné úseky zprůjezdnit. Například v Libereckém kraji je od rána opět průjezdný úsek mezi osadami Odolenovice a Žďárek, který v neděli večer zavál sníh. S opatrností sjízdné jsou i všechny silnice v Olomouckém kraji, kde od neděle napadlo přes deset centimetrů sněhu.

Krajští silničáři ale varovali před sněhovými jazyky v otevřených úsecích a na horách. Tvořit se mohou také na Svitavsku a v okolí Lanškrouna v Pardubickém kraji. Silný vítr fouká i na Bruntálsku v Moravskoslezském kraji. Na jihu Moravy mohou být silnice zledovatělé.

Jihočeský kraj

Na některých místech napadlo od neděle do dnešního rána až 30 centimetrů čerstvého sněhu. Počasí komplikuje sjízdnost některých vozovek v regionu, jde především o silnice v jihozápadní části kraji na Písecku, Strakonicku a Prachaticku. V těchto místech museli hasiči přes noc nejčastěji odstraňovat z vozovek popadané stromy. ČTK to řekla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Kvůli počasí energetici zaznamenali přes noc pět poruch na vedení vysokého napětí. Bez elektřiny zůstává v kraji přibližně osm stovek domácností, nejvíce je zasažená oblast Blatné na Strakonicku, řekla ČTK mluvčí distribuční společnosti E.on Martina Slavíková.

"Celkový počet zásahů od nedělního rána v celém kraji je už 250. Z toho jich je více než stovka na Strakonicku a necelá stovka na Písecku," uvedla Matějů.

Od půlnoci udržuje vozovky veškerá technika jihočeských silničářů. "Postupně přestává sněžit a situace se zklidňuje. Nejvíce práce jsme měli na Písecku, Strakonicku a Prachaticku. Silnice jsou nyní většinou mokré, ve vyšších polohách na nich může stále ležet sníh," řekl ČTK Jiří Novotný z dispečinku správy údržby silnic Jihočeského kraje.

Kvůli popadaným stromům nejezdí také některé vlaky v kraji. Podle webu Českých drah je přerušen provoz v úseku Strakonice - Radomyšl a Vráž u Písku - Čížová.

Teploty v regionu se drží pod bodem mrazu. "Během dne by mělo sněžení přestat. Nejvíce sněhu napadlo od nedělního rána na Strakonicku a v oblastech na Šumavě. Naopak nejméně srážek bylo na Jindřichohradecku," řekl ČTK Daniel Maňhal z českobudějovické pobočky hydrometeorologického ústavu.

Jihomoravský kraj

Silnice mokré po víkendové oblevě a dešti mohou dnes ráno namrzat, teploty se v kraji pohybují kolem nuly. Ve vyšších polohách, například na Blanensku, leží na okresních silnicích nový sníh, silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. Hasiči měli podle přehledu zásahů v noci práci s odstraňováním spadlých stromů ze silnic.

Na dálnici D1 u Vyškova ve směru na Prahu se před 07:00 srazila čtyři osobní auta, nikdo se nezranil. Levý jízdní pruh je neprůjezdný, tvoří se několikakilometrová kolona.

Autobusy Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje zatím jezdí bez zdržení a komplikací souvisejících s počasím. Žádné potíže nehlásil brzy ráno ani Dopravní podnik města Brna.

Jihomoravského kraje se týká výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před lokálním vytvářením náledí nebo zmrazků. "Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně," uvedli meteorologové ve výstraze pro východní polovinu republiky.

Královéhradecký kraj

V noci sněžilo a dnes ráno na silnicích ležel rozbředlý sníh. V Orlických horách má ujetá vrstva sněhu nerovný povrch. Řidiči by při jízdě měli být velmi opatrní. Teploty se ráno pohybovaly slabě pod nulou, na horách bylo až minus pět stupňů Celsia. ČTK to zjistila u silničářů a meteorologů.

Dnes by mělo být v hradeckém kraji zataženo, místy se sněžením. Odpoledne se od západu čeká polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus dvěma až plus jedním stupněm Celsia, v 1000 metrech na horách má být kolem minus čtyř stupňů.

Liberecký kraj

Silničáři v Libereckém kraji varují před sněhovými jazyky v otevřených úsecích a hlavně v horských oblastech. V kraji už sice většinou nesněží, fouká ale silný nárazový vítr, proto doporučují zvýšenou opatrnost. Zprůjezdnit se podařilo od 08:00 silnici u Jenišovic na Jablonecku. Bezmála kilometrový úsek mezi osadami Odolenovice a Žďárek zavál v neděli večer sníh, nakonec tam stačil šípový pluh, frézu nebylo nutné použít, řekl ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která silnice v Libereckém kraji udržuje.

Jinak se podle Šéna situace v Libereckém kraji uklidnila a přes noc přestalo sněžit. Hlavní tahy jsou většinou holé a mokré, po chemickém ošetření. Místy ale mohou být na vozovkách zbytky sněhu, který tam vítr nafoukává. "I vítr se ale zklidnil," dodal. Na silnicích nižších tříd je ujetá vrstva sněhu a místy mohou být vyjeté koleje. "Celý minulý týden včetně víkendu jsme se snažili silné vrstvy ujetého sněhu hlavně z horských silnic strhnout, někde dosahovaly i půl metru," řekl Šén.

Motoristé hlavně v horách by podle Šéna měli jezdit opatrně. Silnice jsou zúžené, lemují je až dva metry vysoké sněhové mantinely. "Někde už projede jen jedno auto, proto budeme nasazovat frézy, abychom silnice rozšířili, pluhy už ty mantinely nepřehodí," doplnil. Motoristé bez zimní výbavy by podle něj do hor neměli vyjíždět. "Doporučujeme zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku, při cestách do hor dostatek pohonných hmot, sněhové řetězy a lopatu," dodal.

V Libereckém kraji je dnes ráno většinou zataženo, fouká silný nárazový vítr a místy se objevují sněhové přeháňky. Mrzne, teploty se pohybují od minus čtyř do minus jednoho stupně Celsia. Mrazivé počasí by podle meteorologů mělo vydržet po celý den, vítr by se ale měl uklidnit a postupně se bude vyjasňovat.

Moravskoslezský kraj

Na silnicích v Moravskoslezském kraji leží nová vrstva sněhu, některé silnice jsou tak sjízdné se zvýšenou opatrností. Kvůli sněžení může být snížená také dohlednost a na Bruntálsku fouká rovněž silný vítr. Policisté na Bruntálsku varovali řidiče před špatně sjízdnou silnicí I/45 ve směru na Lomnici a Valšov. Na místě jsou dopravní policisté, kteří usměrňují dopravu, čeká se na zprůjezdnění silnice, kde ráno uvízl i kamion, který už se ale podařilo odstranit. ČTK to řekla bruntálská policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Na hlavních tazích jsou po chemickém ošetření zbytky rozbředlého sněhu, na silnicích udržovaných inertním posypem leží ujetá vrstva sněhu. Mezi obcemi Bílá a Ostravice na Frýdecko-Místecku zůstává pro těžká nákladní vozidla uzavřená silnice I/56, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Po nočním sněžení zůstalo v regionu bez proudu asi 1800 odběratelů, problémy byly hlavně na Ostravsku. Bez elektrického proudu byli například odběratelé v ostravských obvodech Antošovice, Hošťálkovice, Lhotka, Petřkovice, Heřmanice a také v Rychvaldě na Karvinsku. Podle mluvčího ČEZ Vladislava Sobola se ale tyto poruchy během dopoledne podařilo odstranit. "Nová porucha je na vedení mezi Orlovou a Petřvaldem, bez proudu je asi 900 odběratelů, předpoklad obnovení dodávky elektřiny je v průběhu odpoledne," řekl ČTK okolo 11:00 Sobol.

Meteorologové očekávají, že během dne budou srážky ustávat. Teploty vystoupají maximálně na dva stupně, ale na horách může být až minus šest stupňů Celsia.

Olomoucký kraj

Husté sněžení komplikuje od nedělního večera provoz na silnicích, napadlo i více než deset centimetrů sněhu. Na vozovkách je rozbředlý nebo ujetý sníh a sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic. V kraji se od neděle kvůli sněžení stalo několik dopravních nehod. Hasiči zasahovali u havárie autobusu, ve kterém se zranil jeden cestují, a odstraňují spadané stromy. Bez elektřiny je zhruba 2000 odběratelů

Husté sněžení po předchozím výrazném oteplení a dešti zasáhlo kraj v neděli večer. Například ve vyšších polohách Prostějovska napadalo deset až 12 centimetrů sněhu. V horských okresech Jeseník a Šumperk je vrstva čerstvého sněhu ještě o několik centimetrů vyšší.

Správci silnic už v neděli večer za hustého sněžení vyslali do terénu všechny sypače i pluhy, přesto je na silnicích v kraji ráno vrstva rozbředlého či ujetého sněhu. "Všechny silnice jsou ráno se zvýšenou opatrností sjízdné. Žádná nemusela být uzavřena," řekl ČTK dispečer prostějovské správy silnic.

Husté sněžení komplikuje v Olomouci městskou hromadnou dopravu. Například autobusová linka 11 byla časně ráno ukončena místo v Lošově na Svatém Kopečku, jelikož silnice do Lošova nebyla kvůli sněhu sjízdná. Nyní už autobusy do této okrajové části města opět zajíždí.

Hasiči v Olomouckém kraji od nedělního včera kvůli hustému sněžení zatím evidují zhruba pět desítek výjezdů. "Drtivá většina událostí je technického rázu, a to odstraňování spadených stromů na silnice a jiné komunikace. Jednotky hasičů také zasahovaly u několika dopravních nehod," uvedl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Mezi obcemi Topolany a Ústín na Olomoucku v neděli večer sjel autobus do pole. "V hromadném dopravním prostředku cestovalo v tu chvíli osm osob, z toho jedna utrpěla lehké zranění," řekl Hošák. Dnes časně ráno hasiči vyjížděli k dalšímu havarovanému autobusu u obce Hrdibořice na Prostějovsku. "Uvnitř cestovalo devět osob a nikdo nebyl zraněn. Hasičům se podařilo autobus vyprostit bez poškození," dodal Hošák, podle kterého by řidiči dnes ráno měli kvůli kluzkým vozovkám jezdit velmi opatrně.

Kvůli sněžení je v Olomouckém kraji bez elektřiny 1000 domácností

Bez elektrického proudu je po nočním vydatném sněžení v Olomouckém kraji ještě zhruba tisíc domácností, což je ve srovnání s ránem polovna. Energetici některé noční poruchy na rozvodech elektrického proudu už odstranili, musejí ale řešit nové. Závady by měly být opraveny dnes odpoledne. ČTK to řekl mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

Padající stromy a větve, které neunesly tíhu sněhu, v noci poškodily elektrické rozvody hlavně na Olomoucku a Přerovsku. Výpadky dodávek elektrického proudu byly hlášeny v Bukovanech, Hlubočkách, Hrubé Vodě, Velké Bystřici, Chabičově, Dalově, Bělkovicích-Lašťanech či Domašově u Šternberka. Bez elektrického proudu byly také některé domácnosti v Tovačově, Daskabátě, Kozlově, Veselíčku či Výklekách.

Energetici nyní evidují pět poruch na vysokém napětí. "Většina z nich je nových a celkem je bez proudu tisíc zákazníků," uvedl Sobol. Poruchy jsou například v Hoštejně na Šumpersku, Bělkovicích-Laštanech a Kozlově na Olomoucku či Radkově Lhotě na Přerovsku. "Předpoklad je, že odpoledne budou poruchy odstraněny," dodal Sobol.

Pardubický kraj

Na většině silnic leží sníh. Například ve Svitavách jej napadlo za noc asi 15 centimetrů. Většinou je po solení rozbředlý, jen místy tvoří uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Opatrní by měli být řidiči na celém území regionu. Sníh je na vozovkách státních silnic i silnic druhé a třetí třídy. Na Svitavsku a v okolí Lanškrouna se v otevřených úsecích se tvoří velké sněhové jazyky. V Železných horách a Orlických horách pokrývá některé menší cesty uježděná sněhová vrstva.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, místy foukal silný vítr. Na většině území sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly od minus tří stupňů po bod mrazu.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji jsou kvůli dalším stromům popadaným pod tíhou sněhu uzavřené tři železniční tratě. Mezi nimi je i frekventovaný tah z Plzně na Prahu, který se podle webu Českých drah (ČD) zprovozní o půlnoci. Do stejné doby má být uzavřená také hlavní trať z Plzně přes Klatovy na Železnou Rudu. Tyto mimořádnosti začaly platit před 18:00. Už ve 22:00 by mělo podle webu skončit omezení provozu mezi Domažlicemi a německým Furth im Waldem, které platí už od neděle odpoledne, protože tam stále padají nové stromy.

Hasiči a silničáři už naopak v regionu zprovoznili poslední dva poslední úseky silnic II. a III. třídy ze Lhůty na Šťáhlavy a ze Srb na Blovice, obě na jihu Plzeňska. Už ráno částečně cesty prořezali, odpoledne je uklidili a poté je silničáři protáhli pluhem a ošetřili posypem. Podle dispečera Jaroslava Sádla nové problémy nepřibyly. Hlavní silniční tahy jsou ošetřené a mokré. V regionu přestalo sněžit dnes kolem 05:00, teploty jsou kolem nuly, ale v noci má silně mrznout.

V kraji byly k 19:30 bez elektřiny ještě dvě domácností na severu Plzeňska vinou jedné poruchy vedení vysokého napětí, uvedla regionální mluvčí ČEZ Michaela Jirovcová. Ráno po 07:00 bylo bez proudu zhruba 7000 domácností a 17 poruch na vedení.

Středočeský kraj

Primátor Kladna Dan Jiránek (ODS) po dnešním ranním jednání krizového štábu zrušil kalamitní stav v Kladně vyhlášený v neděli kvůli hustému sněžení. Hromadná doprava funguje, Kladno už je bez problémů průjezdné. Úklid sněhu pokračuje. Sníh ze střechy zimního stadionu, která je ve špatném technickém stavu, dopoledne odklidili horolezci. Nápor sněhu nevydržela jedna z nafukovacích tenisových hal, už předtím ale byla preventivně uzavřená. Nikdo se nezranil. ČTK to dnes řekla mluvčí kladenské radnice Štěpánka Filipová.

"Sníh postupně uklízejí sypače, nakladače, traktory i další technika. Vše jsme posílili, celkem je tak v terénu víc než 50 strojů a přes 80 lidí," řekl provozní ředitel společnosti AVE Kladno, která údržbu komunikací v Kladně zajišťuje, Petr Nedbal.

Úklid sněhu je podle mluvčí systematický. "Prioritní je teď zaměření na zastávky, kde jsou velké sněhové bariéry, na přechody, zdravotnická zařízení a školy," uvedla Filipová. Sníh odváží nákladními vozy na volnou plochu v Průmyslové ulici a další místa. Do dnešního poledne bylo odvezeno zhruba 50 naložených Tater sněhu. Do úklidu sněhu se zapojily i stavební firmy. "Všem děkujeme za trpělivost a spolupráci," dodal primátor.

Podle Filipové nyní v Kladně svítí slunce. "Radnice proto upozorňuje veřejnost na to, že by tající sníh mohl padat ze střech. Je třeba dávat si pozor, stejně tak pod stromy, a to na větve, které by se mohly lámat pod tíhou mokrého sněhu," doplnila mluvčí.

Kalamitní stav byl ve městě vyhlášen v neděli odpoledne. Veškerá technika se zaměřila na hlavní tahy, trasy autobusů a křižovatky do kopce. Sněhu napadlo víc než 20 centimetrů.

Uzavřené zůstávají z bezpečnostních důvodů přetlaková hala Brjanská, Tenisový areál SK a zimní stadion, jehož střecha je v havarijním stavu. Od rána zástupci Sportovních areálů Kladno (SAMK) ve spolupráci s horolezci uklízeli sníh ze střechy zimního stadionu, část byla odklizena už v neděli. Termín otevření zimního stadionu zatím není stanoven, pokud nepřipadne další sníh, mohlo by to být už v úterý.

Ústecký kraj

Husté sněžení komplikuje dopravu. Nesjízdných je několik úseků silnic nižší třídy v Krušných horách. Sníh leží i na dalších cestách a na chodnících. Silničáři proto nabádají k velké opatrnosti.

Neprůjezdná je od dnešního rána trasa z Telnice do Petrovic a ze Zadní Telnice do Krásného Lesa na Ústecku. V noci na dnešek už nemohli vyjet řidiči z Litvínova do Mníšku a z obce Klíny do Českého Jiřetína na Mostecku.

Husté sněžení uzavřelo také cestu z Horní Halže na Měděnec, kterou hojně využívají kromě místních obyvatel také lyžaři při cestě na Klínovec nebo běžkaři. Už poněkolikáté je od začátku ledna zavřena silnice z Mikulova na Moldavu na Teplicku.

Zbytky rozbředlého sněhu leží na silnicích na Mostecku. Na Ústecku, Děčínsku či Lounsku je mezi některými obcemi na cestách vrstva ujetého sněhu a vozovka je často zúžena do jednoho pruhu.

Ojedinělé sněžení předpovídají pro Ústecký kraj meteorologové i na dnešek. Může se tvořit náledí a zmrazky.

Kraj Vysočina

Silnice jsou po nočním sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. ČTK to řekl dispečer krajské správy a údržby Roman Hubený. Solené hlavní tahy jsou mokré a místy je na nich rozbředlý sníh. Komunikace nižších tříd pokrývá ujetá vrstva sněhu posypaná drtí, někde může být zledovatělá. Po víkendové oblevě začalo znovu mrznout, teplota byla ráno i dva stupně pod nulou.

Sněhu v kraji připadlo několik centimetrů. "Měli jsme venku kolem 120 sypačů, dá se říci, skoro všechno," uvedl dispečer. V některých místech obtížně vyjížděly do kopce kamiony, jinak podle něj v dopravě nebyly větší problémy.

Podle policejního webu havarovalo před 06:00 osobní auto u Smrčné na Jihlavsku, místo by mělo být průjezdné. Na dálnici D1 směrem na Prahu zdržuje provoz od 04:30 nehoda nákladního auta na 103. kilometru mezi Větrným Jeníkovem a Humpolcem. Tvoří se tam kolona. Před 06:00 to pro řidiče znamenalo asi půlhodinové zdržení, uvedlo Národní dopravní informační centrum.

Na Vysočině dnes bude oblačno až zataženo. Sněhové přeháňky budou ustávat během odpoledne. Nejvyšší teploty budou mezi minus dvěma až plus jedním stupněm Celsia.

Zlínský kraj

Hasiče ve Zlínském kraji zaměstnávají zásahy u dopravních nehod a stromů popadaných na komunikace. V souvislosti se sněžením zaznamenali v regionu od nedělního večera dvacet událostí. Nejvíce - 11 - jich evidovali na Zlínsku, naopak nejméně, pouze jednu, na Kroměřížsku. Na webu krajských hasičů to uvedla jejich mluvčí Lucie Javoříková.

Popadané stromy podle ní hasiči odstraňovali například v Huslenkách a Jablůnce na Vsetínsku nebo v Kvasicích na Kroměřížsku. Ve Zlíně-Malenovicích narazil automobil do vzrostlých větví stromů, které byly ohnuté těsně nad komunikací a řidiči rozbily přední sklo u vozidla. "Hasiči zde větve pořezali a odstranili z cesty. Nehoda se obešla bez zranění. Vzhledem k počasí lze předpokládat, že obdobné výjezdy budou i v průběhu dne," uvedla Javoříková.

Policisté evidují v regionu od dnešních 5:00 zhruba deset nehod. Podle policejního mluvčího Petra Jaroše se bouralo například v Kašavě na Zlínsku, kde skončil osobní automobil na střeše, nebo na Vodní ulici ve Zlíně, kde narazilo vozidlo do svodidel. "V Uherském Hradišti došlo k nehodě dvou vozidel, jeden člověk při ní utrpěl lehčí zranění," řekl dnes dopoledne ČTK Jaroš.

Společnost E.ON zaznamenala dnes ráno a dopoledne vinou počasí ve Zlínském kraji několik poruch na vedení vysokého napětí. Potíže jsou především na Uherskohradišťsku. "Aktuálně registrujeme čtyři poruchy na vedení vysokého napětí. Dvě se podařilo od rána opravit, naopak dvě přibyly. Bez elektřiny nyní zůstává v kraji zhruba 1400 domácností, například v Ostrožské Lhotě, Ostrožské Nové Vsi, Zlámanci, Vlčnově a Lipině," řekla dnes ČTK po 11:00 mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková.

Silnice ve Zlínském kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. V nižších polohách na nich po chemickém ošetření zůstává rozbředlý sníh, případně jeho zbytky. Na Vsetínsku se navíc může tvořit náledí. Vozovky ve vyšších polohách pokrývá uježděná vrstva sněhu krytá posypem, ve které jsou místy vyjeté ledové koleje. Dohlednost snižují na některých místech regionu kromě sněhových přeháněk také mlhy. Vyplývá to z informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Pro těžká vozidla nad 3,5 tuny zůstává nesjízdná silnice třetí třídy mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, kterou silničáři přes zimu neudržují. Pro osobní vozidla je sjízdná pouze se řetězy.

V kraji je převážně zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se dopoledne pohybovala od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout plus dvou stupňů Celsia. Přes den bude zataženo, postupně až oblačno, místy s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Během dne dojde postupně k ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Vát bude mírný severozápadní vítr, který odpoledne zeslábne.