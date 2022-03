Situace na ukrajinském bojišti se nemění, běženců je 3,9 milionu

Kyjev - Třiatřicátý den války na Ukrajině žádné zásadní změny na bitevním poli nepřinesl. Ukrajina oznámila, že se jí podařilo dobýt město Irpiň nedaleko Kyjeva, Rusko naopak hlásí úspěch v oblasti obléhaného Mariupolu, z něhož dnes znovu nebylo možné evakuovat civilisty. Velké změny se podle obou stran nedají čekat ani od jednání, k němuž se diplomaté sjíždějí do Istanbulu. Napadenou Ukrajinu už podle OSN opustilo 3,9 milionů lidí.

Ukrajinský generální štáb dnes uvedl, že situace na bojišti je pod kontrolou a výrazně se nezměnila. Podobně vývoj hodnotí i britská vojenská rozvědka. Kyjev aktualizoval ztráty ruské armády, která podle něj od začátku invaze přišla o zhruba 17.000 vojáků, 586 tanků a 123 letounů. Moskva tvrdí, že za posledních 24 hodin na Ukrajině zasáhla 41 vojenských cílů. Podobné údaje ani jedné z válčících stran nelze nezávisle ověřit.

Z měst, v nichž se po celé zemi bojuje, se dnes nepodařilo domluvit žádné humanitární koridory pro evakuaci. Ta je podle Kyjeva nadále potřebná zejména v Mariupolu na jihovýchodě země, kde ve velmi těžkých podmínkách zůstává na 160.000 obyvatel. Kolem 5000 jich už podle místních úřadů zemřelo. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jehož země jako nezodpovědný kritizuje mimo jiné postup ruských jednotek v okolí okupované jaderné elektrárny Černobyl, o živor přišli i někteří ukrajinští starostové unesení ruskými okupanty.

Navzdory tomu, že se Rusko na Ukrajině podle mnoha pozorovatelů dopouští válečných zločinů, dal Zelenskyj v nedělním rozhovoru s ruskými novináři najevo ochotu jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem i o ústupcích. Zelenskyj je podle svých slov ochoten diskutovat například o neutrálním a bezjaderném postavení země za podmínky skutečných bezpečnostních záruk a také stažení ruských sil z částí země, které zabraly po začátku invaze 24. února.

Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor se o víkendu snažil zabránit publikaci interview se Zelenským v ruských médiích. Kreml uvedl, že schůzka obou prezidentů bude potřebná teprve, až budou jasná řešení klíčových otázek.

List The Times napsal, že na rusko-ukrajinském vyjednávání se podílí i ruský miliardář Roman Abramovič. Právě u něj a nejméně u dvou dalších lidí zapojených do jednání se podle listu The Wall Street Journal objevily příznaky možné otravy. Investigativní skupina Bellingcat hovoří o symptomech odpovídajících "otravě chemickou zbraní".

Z Ukrajiny už uprchly téměř čtyři miliony lidí, z toho 3,5 milionu do zemí Evropské unie. V unii se proto mluví o solidárním rozdělení běženců mezi členské země, které by ale na rozdíl od dřívějších kvót mělo být dobrovolné. Polsko, Litva a Ukrajina spojily své síly s Agenturou Evropské unie pro justiční spolupráci, aby společně vyšetřily válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané na Ukrajině.

Německo, kam stejně jako do Česka přišlo už kolem 300.000 Ukrajinců, kvůli válce uvažuje o nákupu protiraketového deštníku. Uvedl to kancléř Olaf Scholz, podle něhož státy EU a NATO musí být natolik silné, aby se nemohly stát terčem útoku. Scholz také řekl, že NATO neusiluje o změnu režimu v Rusku. Reagoval tak na sobotní vyjádření amerického prezidenta Joea Bidena, že Putin nemůže zůstat u moci. Sám Biden v neděli řekl, že těmito slovy nevyzýval ke změně režimu v Rusku.

Z Polska odcestovalo 45 ruských diplomatů, které se Varšava rozhodla vyhostit. Pět ruských diplomatů vyhostí také Severní Makedonie. Slovinsko opět zprovoznilo své velvyslanectví v Kyjevě. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes prohlásil, že vztahy Ruska s Čínou jsou nejsilnější v historii.

Po dalším varování ruského dozorového úřadu pro média se jedno z posledních nezávislých ruských médií - list Novaja gazeta - rozhodlo přerušit svou práci, a to až do ukončení "speciální operace", jak Moskva válce na Ukrajině říká.

Turečtí potápěči zneškodnili námořní minu, která připlula k tureckému černomořskému pobřeží nedaleko bulharských hranic. Další námořní minu zachytilo Rumunsko. Hackeři ze skupiny Anonymous na twitteru oznámili, že se nabourali do serverů ruské státní televizní a rozhlasové společnosti VGTRK. Nizozemský pivovar Heineken se rozhodl ukončit podnikání v Rusku.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE