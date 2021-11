Situace na polsko-běloruských hranicích je vypjatá, EU chystá sankce

Varšava/Minsk/Brusel - Na běloruské straně hraničního přechodu do Polska Bruzgi-Kuźnice se dnes shromáždilo velké množství migrantů. Varšava se obává, že se dav může pokusit proniknout na polské území násilím. Pobaltské země mezitím obvinily režim běloruského vůdce Alexandra Lukašenka z toho, že nutí migranty, aby ilegálně pronikli do Evropské unie. Lukašenko naopak viní Varšavu, že si přeje konflikt na hranicích s Běloruskem vzhledem ke svým vnitřním potížím a problémům s unií.

Ministři zahraničí zemí evropského bloku mají dnes v plánu schválení dalšího balíku sankcí proti Minsku. Šéf diplomacie EU Josep Borrell prohlásil, že sedmadvacítka postupně dostává proud migrantů směřujících do Běloruska pod kontrolu.

"Odsuzujeme akce Lukašenkova režimu, který využívá migranty k politickým účelům," uvedli ve společném prohlášení prezidenti tří pobaltských států po jednání s jejich polským protějškem Andrzejem Dudou. Podle agentury Reuters zdůraznili, že Lukašenko musí nést zodpovědnost za obchodování s lidmi. "Běloruští úředníci směrují tisíce migrantů, aby útočili na vnější hranici Evropské unie," pronesl litevský prezident Gitanas Nauseda na tiskové konferenci po jednání.

Nauseda Lukašenkův režim kritizoval ve chvíli, kdy se za zjevné asistence běloruských bezpečnostních složek přemístilo na hraniční přechod Bruzgi-Kuźnice několik stovek migrantů z provizorního tábora, který vznikl u hranic. Uprchlíci tam žili týden ve stanech a provizorních přístřešcích při nulové teplotě, bez dostatku jídla a vody. Nyní podle médií říkají, že chtějí hranici překročit legálně. Na polské straně střeží hranici za ostnatým drátem několik řad vojáků a policistů a připravené k nasazení je i vodní dělo. Pohraniční stráž a polská policie tvrdí, že běloruské úřady lidem u hraničního plotu lžou a tvrdím jim, že je dnes dovezou do Německa autobusy.

Informace o dění na hranici je však těžké ověřit, protože v polském pohraničním pásmu nadále platí výjimečný stav a novináři, ochránci lidských práv či humanitární pracovníci tam nemají přístup. Média jsou z polské strany odkázána na informace úřadů.

Běloruský autoritářský vůdce Lukašenko dnes podle agentury BelTA prohlásil, že Minsk konflikt na hranicích s Polskem nechce, naopak Polsko ho prý potřebuje. "Vnitřních problémů, problémů s Evropskou unií má více než dost," nechal se slyšet. "Pro nás je to naprosto škodlivé," dodal prezident, který zároveň tvrdil, že by migranty poslal domů, ale ti si to podle něj nepřejí. Zároveň pronesl, že by je běloruská letadla mohla dopravit do Mnichova, jehož radnice je prý ochotná je přijmout. Prezident přitom ponechal stranou otázku, jak se migranti k polské hranici a do Běloruska v tak velkém počtu dostali. Pohrozil rovněž, že tvrdě odpoví na další sankce EU.

Nový balík postihů proti běloruskému režimu se dnes chystají schválit unijní ministři zahraničí. Zasáhnout by měly mimo jiné běloruské aerolinky Belavia či hotel, v němž jsou lidé čekající na transport k hranici ubytováni. Evropská sedmadvacítka totiž hovoří o hybridním útoku, k němuž se podle ní uchýlil Lukašenkův režim s cílem destabilizovat unii v odvetě za předchozí protiběloruské sankce. EU viní běloruský režim z toho, že láká migranty do své země a pak je posílá k hranicím s EU. Minsk podobná obvinění dlouhodobě odmítá. Na hranicích mezi Běloruskem a Polskem a také Litvou se utábořily tisíce migrantů, především z Blízkého východu, kteří chtějí do EU. Několik lidí tam v poslední době zemřelo.

Sankce v definitivní podobě by podle diplomatů mohly být přijaty zhruba do týdne. Protože se na převážení migrantů z blízkovýchodních a dalších zemí podílí Belavia, která má už od léta zakázány cesty na unijní území, míří postihy i na ni. Běloruský národní dopravce dnes mezitím oznámil, že přestává přepravovat občany Afghánistánu, Sýrie, Jemenu a Iráku z Dubaje do Minsku. Činí tak podle svých slov na základě rozhodnutí úřadů Spojených arabských emirátů. Minulý týden Belavia sdělila, že na žádost Ankary přestává přepravovat Iráčany, Syřany a Jemence z Turecka. Turecké úřady poté informovaly o svém zákazu prodávat letenky do Běloruska občanům těchto zemí. O přerušení letů do Běloruska informoval dříve rovněž Irák a soukromé syrské aerolinie Cham Wings.

"Z pohledu proudu (migrantů) do EU se podle mě věci dostávají pod kontrolu," prohlásil dnes šéf diplomacie EU Borrell, podle něhož unijní instituce úspěšně přesvědčují Turecko, Irák či další blízkovýchodní země, aby bránily jednosměrným cestám lidí do Běloruska. Účinným nástrojem pro omezení hybridních útoků Minsku podle něj budou nové sankce. Brusel bude také pokračovat v přesvědčování zemí, z nichž běženci pocházejí a přes něž cestují. EU rovněž musí poskytnout lidem uvízlým na hranicích humanitární pomoc, dodal Borrell.

Z Bagdádu mezitím přišla zpráva, že Irák na čtvrtek připravuje první repatriační let svých občanů, kteří zůstali zablokovaní na polsko-běloruské hranici. "Irák zajistí 18. tohoto měsíce první let pro ty, kteří se chtějí dobrovolně vrátit (z Běloruska)," oznámil v noci na dnešek v televizi mluvčí iráckého ministerstva zahraničí Ahmad Saháf.