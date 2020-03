Situace na hranicích v Harrachově se uklidnila

Harrachov (Semilsko) - Situace na česko-polském hraničním přechodu Harrachov-Jakuszyce se do rána uklidnila. Aktuálně před ním stojí zhruba kilometrová kolona kamionů, a dopravci tak mohli obnovit autobusové spojení do Harrachova. Ve středu sahala kolona až k Desné a do Harrachova se dalo dojet jen vlakem. Ranní spoje doprovázela policie, teď už je ale provoz bez problémů, řekl dnes ČTK dispečer společnosti Korid LK, která koordinuje veřejnou dopravu v Libereckém kraji.

Na polské straně se zrychlilo odbavování. Podle krajského mluvčího policie Vojtěcha Robovského pomohla také opatření policie, která ve středu začala odstavovat kamiony na I/10 už u Turnova a také na D10, a tak se podařilo udržet silnici průjezdnou. Na výjezdu z Česka odbavili v Harrachově za posledních 24 hodin 1475 automobilů, do země jich přijelo 472. Většinou šlo o kamiony.

V Libereckém kraji je otevřený ještě česko-německý přechod Petrovice-Lückendorf, který slouží jen pendlerům cestujícím přes hranice za prací. Za posledních 24 hodin tudy projelo 158 aut směrem do Česka a stovka jich mířila do Německa. "Odepřen byl vjezd do Česka pěti osobám a do Německa čtyřem lidem," doplnil Robovský.

Polsko v neděli zakázalo vstup cizincům do země a zavedlo důsledné kontroly. Na hranici s Českem zůstaly otevřené jen hraniční přechody v Harrachově, Náchodě a Českém Těšíně. Ve středu k nim přibyly další tři přechody - Královec na Trutnovsku, Mikulovice na Jesenicku a Závada v Petrovicích na Karvinsku.