Situace na frontě zůstává extrémně složitá, uvedl Zelenskyj

Kyjev - Situace na frontě, zejména v Doněcké a Luhanské oblasti, je nadále extrémně obtížná, uvedl dnes ve svém pravidelném večerním videoposelství ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Je to doslova boj o každý metr ukrajinské půdy, dodal. Ruské invazní síly ostřelovaly ukrajinské jednotky i města na frontě a velká část jejich dělostřelecké palby se soustředila na Bachmut, napsala agentura Reuters.

"V Bachmutu není jediný metr čtvereční, který by byl bezpečný nebo který by nebyl v dosahu nepřátelské palby nebo bezpilotních letounů," řekl dříve v ukrajinské televizi šéf Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko, podle něhož Rusové ostřelují ukrajinské cíle podél celé frontové linie východoukrajinského regionu.

Mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby dnes ve Washingtonu uvedl, že ruská armáda při útoku na Bachmut v posledním dni či dvou dosáhla postupného pokroku, ale stále není jasné, zda město padne. Kirby dále na dotazy novinářů řekl, že pokud by Rusové Bachmut ovládli, "nemělo by to strategický dopad na celou válku".

Reuters píše, že dobytí Bachmutu by Rusům poskytlo odrazový můstek k postupu na dvě větší města Kramatorsk a Slovjansk a zároveň by znamenalo pro Moskvu nový impuls po měsících neúspěchů na bojišti. S blížícím se výročím invaze Rusko zintenzivnilo své operace na východě a jihu Ukrajiny a všeobecně se očekává nová velká ofenziva invazních vojsk.