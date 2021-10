Síti Tesco v ČR v uplynulém finančním roce klesl zisk o 43 pct na 292 mil. Kč

Praha - Řetězci Tesco v České republice v uplynulém finančním roce, který skončil letos 28. února, klesly tržby o 2,7 procenta na zhruba 41,8 miliardy korun. Firma vykázala meziročně o 43 procent nižší zisk, a to 292 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin. Zásadní vliv na hospodaření měla podle mluvčího společnosti Václava Koukolíčka pandemie koronaviru a s ní spojená opatření týkající se omezení prodeje jako zkrácení otevírací doby nebo zákaz prodeje vybraných nepotravinových produktů. Mluvčí to řekl ČTK.

Společnost Tesco Stores ČR měla podle Koukolíčka v minulém finančním roce ve spojitosti s pandemií zvýšené náklady na zajištění hygienické bezpečnosti v provozech. "Další dodatečné náklady představovaly i mimořádné odměny pro naše zaměstnance. V případě dodržování hygienických opatření se jednalo o částku ve výši několika set milionů korun," uvedl.

Tesco podle výroční zprávy v účetním roce 2020/2021 provozovalo v tuzemsku přes 180 obchodů. Zahrnují obchodní centra, hypermarkety i menší lokální formáty prodejen. Součástí společnosti bylo také 17 čerpacích stanic a franšízová síť Žabka se zhruba 130 obchody. Do portfolia firmy patří i oděvní značka F&F.

Pro Tesco pracovalo přibližně 8000 lidí. Na osobní náklady společnost vynaložila asi 4,7 miliardy korun.

Největším potravinářským řetězcem v ČR je Lidl. Ve finančním roce 2019/2020 vykázal tržby 63,6 miliardy korun, čistý zisk činil 5,8 miliardy korun. Lidl stejně jako Kaufland patří do německé maloobchodní skupiny Schwarz. Dále na trhu působí Albert, Penny Market, Billa či Globus.