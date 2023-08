Síť X podle Muska odstraní funkci umožňující zablokovat nechtěné sledující

San Francisco - Internetová sociální síť X, dříve twitter, odstraní funkci, která uživatelům umožňuje zablokovat nechtěné sledující, a zabránit jim tak ve čtení a komentování příspěvků. Oznámil to majitel sítě Elon Musk.

"Blokování bude jako funkce odstraněno," uvedl Musk. "Nemá žádný smysl," dodal. Blokovat podle něj bude nadále možné pouze zasílání přímých zpráv mezi uživateli.

Podle serveru CNBC mohou uživatelé pomocí funkce blokování zajistit, že se v reakcích na jejich příspěvky nebudou objevovat nenávistné a obtěžující komentáře.

Zrušení funkce blokování by podle serveru BBC mohlo být porušením podmínek obchodů s aplikacemi, jako jsou App Store a Google Play. To by mohlo znamenat, že aplikaci sítě X nebude možné z těchto obchodů stáhnout, píše BBC.

Zrušení funkce blokování je další z řady změn, ke kterým Musk přistoupil po loňském převzetí sítě za 44 miliard dolarů (zhruba bilion Kč). Tyto změny zahrnovaly například výrazné snížení počtu zaměstnanců, obnovení dříve zrušených účtů či nedávné přejmenování sítě na X.

Musk se označuje za zastánce absolutní svobody slova, někteří kritici však jeho postoj označují za nezodpovědný. Existují výzkumy, podle kterých na síti X po převzetí došlo k vzestupu nenávistných komentářů, a některé vlády síť viní, že dostatečně nereguluje obsah, napsala agentura Reuters.

Musk, který je rovněž výkonným ředitelem automobilky Tesla, je v současnosti nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, dosahuje aktuální hodnota jeho majetku 205 miliard dolarů (zhruba 4,5 bilionu Kč).