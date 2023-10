Síť X chce otestovat roční předplatné jeden USD za základní funkce

New York - Sociální síť X bude testovat nový model předplatného. Za použití základních funkcí, jako "like", přeposílání nebo citování příspěvků jiných uživatelů, chce vybírat roční poplatek jeden dolar (23 Kč). Účelem zavedení nového modelu předplatného, které označuje jako "Not A Bot", je boj proti robotům a spammerům. Uvedla to společnost X.

Poplatek se má v jednotlivých zemích lišit v závislosti na směnném kurzu. Nový způsob bude nejprve k dispozici uživatelům na Novém Zélandu a Filipínách. Test se nedotkne stávajících uživatelů. Noví uživatelé však budou moci pouze prohlížet a číst příspěvky, sledovat videa a účty.

Roboti jsou pro Elona Muska, který společnost dříve známou jako Twitter loni koupil, problematickým tématem. V červenci X zavedla limit pro počet prohlížených příspěvků, aby "zajistila autenticitu" uživatelské základny.

Začátkem tohoto měsíce agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj uvedla, že se generální ředitelka X Linda Yaccarinová setkala s věřiteli společnosti. Na tomto setkání uvedla, že společnost bude testovat tři úrovně předplatného podle počtu reklam zobrazených uživateli.